Из-за закрытия "Крещатика" 3 ноября по причине фейкового сообщения о заминировании на других станциях метро образовалась огромная толпа. Ни о каких нормах карантина при этом речи даже не было.

Про ужасную ситуацию в Киеве, который находится в оранжевой зоне карантина, сообщили сами пассажиры метро, сообщает в фейсбуке "Типичный Киев". Наибольшие скопления людей образовались на станциях "Золотые ворота" и "Площадь Льва Толстого".

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Судя по многочисленным фотографиям, которые сделали жители столицы, большинство пассажиров подземки все же пользовались средствами безопасности. Однако были и такие, что находились в залах станций вообще без масок. Или же стянули их под нос.



Киевская подземка переполнилась из-за закрытия ключевой станции метро / Фото "Типичный Киев"

Само собой, при таком количестве людей никто физически не мог расположиться таким образом, чтобы между пассажирами был хотя бы 1 метр. Впрочем, от киевлян этого и не требовали.



Ужасная для карантина ситуация / Фото "Типичный Киев"

Надо отметить, что аналогичные ситуации, но в меньшем масштабе, на центральных станциях подземки можно увидеть в часы пик фактически каждый день.

В полиции на массовые нарушения карантина никак не отреагировали.

Смотрите видео с огромной толпой людей в метро Киева: