На Броварском проспекте возле Быковни вечером 4 ноября произошла масштабная авария с участием по меньшей мере 3 машин. В результате аварии образовалась серьезная пробка.

О ДТП, которое произошло в час пик, когда из Киева домой массово выезжают жители Броваров, сообщает "Киев оперативный". Судя по видеозаписи, которую сделали свидетели инцидента, в аварии столкнулись по меньшей мере три автомобиля.

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Одним из автомобилей, который попал в ДТП, является новый Volkswagen компании Uber. "Немца" от удара отбросило на широкую распределительную полосу. До встречной полосы "такси" с фактически разорванной боковой частью не долетело лишь несколько метров.

Информация о пострадавших в результате инцидента выясняется.

На месте происшествия работали правоохранители, которые документировали обстоятельства аварии. Официальных комментариев от полиции в настоящее время нет.

Смотрите видео с места жесткого ДТП между Киевом и Броварами: