Большинство людей уже устали от ситуаций, когда в Украине нужно защищать украинский язык и бороться за право говорить на государственном. Однако уже в 2021 все заведения обслуживания государства будут обязаны предоставлять информацию на украинском языке.

В то же время у предпринимателей будет время, чтобы подготовиться к соответствующему нововведению по крайней мере до планового завершения карантина. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Журналисты решили узнать, в каком состоянии находится языковой вопрос в сфере обслуживания в столице. В то же время обязательное общение на украинском касается всей сфер услуг, в частности:

кафеен,

ресторанов,

парикмахерских,

кинотеатров,

спортзалов.



Обязательное общение на украинском касается всей сфер услуг / Скриншот с видео

На каком языке общаются в заведениях Киева

В большинстве заведений Киева на вопрос о том, на каком языке работники общаются с посетителями, люди отметили – общаются на украинском. Впрочем привычными являются моменты, когда заведения подстраиваются под потребности своих гостей.

Если гость приходит и говорит по-русски или по-английски, то мы начинаем говорить на языке гостя. Так удобнее для быстрого и качественного обслуживания,

- рассказала кассирша Александра.

В то же время для некоторых знание нескольких языков является обязательным навыком для того, чтобы устроиться на работу. В одном из заведений города отметили, что из-за расположения в центре Киева английский язык для работников должен быть базовым.

Есть случаи, когда заведения перестраивались в сторону украинского языка. Одна из руководительниц местной кофейни рассказала, что в заведении перевели документацию и все меню на украинский язык примерно 4 года назад.

"Было на русском, поскольку наша сеть из Харькова, там на русском языке – преимущественно все заведения. Но когда мы открылись в Киеве, то начали переводить на украинский, в том числе и в Харькове", – отметила руководительница Леся.

"Мягкая" украинизация

Пока никаких проблем с языковым законом в сфере услуг, по крайней мере в Киеве, не возникло. Все процессы, которые связаны с языковым законом в Украине, называют "ласковой" украинизацией.

Сначала для тех, кто не сможет перейти на государственный язык, будут проводить беседы, предупреждать и предоставлять соответствующую информацию. Только в случае, если беседы не помогут – будут использовать штрафы.



На данный момент никаких проблем с языковым законом в сфере услуг не возникло / Скриншот с видео

В Украине клиент может общаться на том языке, на котором ему удобно, персонал – так же может отвечать на любом языке, однако сначала людей нужно встречать на украинском. То есть чтобы работать в Украине, нужно обязательно знать государственный язык.