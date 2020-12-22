В селе Гнедин Бориспольского района в ночь на 22 декабря неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко, а также избили чиновника. Пока неизвестно в каком состоянии находится пострадавший глава города.

Детали инцидента

Полиция Киевщины устанавливает место пребывания злоумышленников. Об этом Интерфакс-Украине рассказали правоохранители.

К теме Обокрал 2 квартиры за день: на Львовщине будут судить 38-летнего рецидивиста

Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, забрала имущество,

– говорится в сообщении.

По данным издания "Обозреватель", неизвестные связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием они забрали 10 тысяч долларов и ювелирные изделия.

Что известно об Игоре Сапожко

На протяжении 2008 – 2010 годов Сапожко исполнял обязанности мэра Броваров.

С 2010 года он работал мэром города.

Впервые на пост мэра Броваров Сапожко выдвигался от "Партии регионов".

Согласно информации в декларации, чиновник владеет 4 земельными участками и 1 домом в Гнедине, 1 земельным участком в селе Леоновка Кагарлыкского района Киевской области и квартирой в столице.

Заметим, из-за нарушений во время местных выборов, в Броварах проведут повторное голосование за мэра города. Кстати, в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.