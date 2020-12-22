Мэра Броваров Сапожко ограбили и избили
В селе Гнедин Бориспольского района в ночь на 22 декабря неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко, а также избили чиновника. Пока неизвестно в каком состоянии находится пострадавший глава города.
Детали инцидента
Полиция Киевщины устанавливает место пребывания злоумышленников. Об этом Интерфакс-Украине рассказали правоохранители.
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Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, забрала имущество,
– говорится в сообщении.
По данным издания "Обозреватель", неизвестные связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием они забрали 10 тысяч долларов и ювелирные изделия.
Что известно об Игоре Сапожко
- На протяжении 2008 – 2010 годов Сапожко исполнял обязанности мэра Броваров.
- С 2010 года он работал мэром города.
- Впервые на пост мэра Броваров Сапожко выдвигался от "Партии регионов".
- Согласно информации в декларации, чиновник владеет 4 земельными участками и 1 домом в Гнедине, 1 земельным участком в селе Леоновка Кагарлыкского района Киевской области и квартирой в столице.
Заметим, из-за нарушений во время местных выборов, в Броварах проведут повторное голосование за мэра города. Кстати, в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.
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