В Киеве вечером 17 ноября пойдет мокрый снег: на дорогах может быть гололедица
В Киеве синоптики прогнозируют мокрый снег. Он будет идти с вечера 17 ноября до утра следующего дня. На дорогах может быть гололедица.
"Киевавтодор" уже обрабатывает дороги материалами во избежание аварий. Об этом сообщает КГГА.
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Также в коммунальном предприятии готовы к борьбе с непогодой – есть 544 единицы специальной техники, которая, при необходимости, будет очищать пути.
Снег выпадет при температуре от +1 до -2. При таких погодных условиях на дорогах может быть опасно – появится гололедица. Водителей призывают быть осторожными.
Днем в столице также будет холодно. Синоптики прогнозируют в Киеве мороз – от -1 до + 1. Небо покрыто облаками. Однако осадков нет.
Советы от полиции для водителей:
- придерживайтесь скоростного режима и безопасной дистанции, не совершайте рискованных маневров;
- во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
- заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками, а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами;
- пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.
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