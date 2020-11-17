В Киеве синоптики прогнозируют мокрый снег. Он будет идти с вечера 17 ноября до утра следующего дня. На дорогах может быть гололедица.

"Киевавтодор" уже обрабатывает дороги материалами во избежание аварий. Об этом сообщает КГГА.

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Также в коммунальном предприятии готовы к борьбе с непогодой – есть 544 единицы специальной техники, которая, при необходимости, будет очищать пути.

Снег выпадет при температуре от +1 до -2. При таких погодных условиях на дорогах может быть опасно – появится гололедица. Водителей призывают быть осторожными.

Днем в столице также будет холодно. Синоптики прогнозируют в Киеве мороз – от -1 до + 1. Небо покрыто облаками. Однако осадков нет.

Советы от полиции для водителей :

придерживайтесь скоростного режима и безопасной дистанции , не совершайте рискованных маневров ;

во время поездок в условиях недостаточной видимости двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями ;

заранее снижайте скорость перед поворотами и перекрестками , а также светофорами и нерегулируемыми пешеходными переходами ;

пользуйтесь средствами пассивной безопасности , как для взрослых , так и для детей.



​Что должны помнить водители / Инфографика 24 канала