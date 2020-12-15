Три опоры освещения упали на дорогу на Шулявском путепроводе в Киеве 15 декабря около 15:00. Авария произошла мгновенно – одна из опор рухнула и потянула за собой другие.

Момент эпического падения опор освещения на путепроводе, который открыли около года назад, сняли камеры видеонаблюдения, сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграме.

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Судя по записи аварии, водителям автомобилей очень повезло, что они успели остановиться.

Как падали опоры освещения на Шулявском путепроводе в Киеве

По предварительным данным, подрядчики вместо закрепления опор болтами, как было предусмотрено конструкцией, установили их в отверстия и заварили. Об этом свидетельствуют видео, которые сняли на месте происшествия свидетели.

Смотрите видео креплений опор на Шулявском путепроводе:

В результате инцидента были повреждены 9 автомобилей. Из-за аварии движение по мосту было полностью заблокировано на довольно долгое время. Лишь около 19:30 коммунальщики и полицейские открыли по одной полосе в каждом направлении.

Также в "Киевпастрансе" решили изменить маршруты движения троллейбусов № 22, 27, 30, 42.

По факту чрезвычайного происшествия полицейские возбудили уголовное дело.

Смотрите видео момента падения опор освещения на Шулявском путепроводе в Киеве: