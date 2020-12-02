Утренний гололед на дорогах 2 декабря привел к масштабной аварии, которая заблокировала движение с Русановской набережной к мосту Метро. Сейчас на месте инцидента работают полицейские.

Около 9:00 на выезде с улицы Энтузиастов на Сверстюка произошла масштабная авария с участием многих автомобилей. Из-за нее проезд по мосту через Русановский канал был заблокирован, сообщает "Киев оперативный".

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В результате чего именно произошло ДТП, пока неизвестно.

Без пострадавших

По предварительным данным, к масштабной аварии могли привести гололедица и несоблюдение водителями безопасной дистанции. В результате ДТП никто не пострадал, но на время работы полиции на участке аварии пробки на Русановке значительно ухудшились.

Водителю, на которого копы составят протокол за нарушение правил дорожного движения, придется уплатить штраф. Скорее всего, расходы на возмещение убытков оплатит страховая компания. Если, конечно, авто виновника было застраховано.

Смотрите видео с места масштабной аварии на Русановке в Киеве: