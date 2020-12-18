На "мосту Кличко" снова треснуло стекло: подозревают вандализм – фото
Очередной инцидент со стеклянными вставками на пешеходно-велосипедном мосту произошел днем 18 декабря. На одном из участков конструкции в очередной раз треснуло стекло.
По предварительным данным, стекло повредили вандалы, сообщили в пресс-службе КГГА. Опасный участок огородили коммунальщики.
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Вскоре стекло заменят на новое. При этом никаких расходов из бюджета не будет.
Гарантийные обязательства
Выполнением ремонтных работ будет заниматься компания, которая строила объект.
Ремонт выполнят без привлечения бюджетных средств / Фото "Сегодня"
Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут,
– отметили в КГГА.
Опасный участок отгородили / Фото "Сегодня"
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