Очередной инцидент со стеклянными вставками на пешеходно-велосипедном мосту произошел днем 18 декабря. На одном из участков конструкции в очередной раз треснуло стекло.

По предварительным данным, стекло повредили вандалы, сообщили в пресс-службе КГГА. Опасный участок огородили коммунальщики.

Смотрите также На Шулявском путепроводе могли упасть еще 6 плохо установленных опор освещения

Вскоре стекло заменят на новое. При этом никаких расходов из бюджета не будет.

Гарантийные обязательства

Выполнением ремонтных работ будет заниматься компания, которая строила объект.

Ремонт выполнят без привлечения бюджетных средств / Фото "Сегодня"

Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик. Ведь действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут,

– отметили в КГГА.

Повреждения стеклянных конструкций моста, который объединяет Владимирскую горку и Крещатый парк – происходят не впервые. После открытия моста протяженностью 210 метров по стеклу стреляли, по нему прыгали большие компании, и в него бросали камни. Все эти случаи приводили к трещинам и последующим заменам поврежденных элементов.

Опасный участок отгородили / Фото "Сегодня"