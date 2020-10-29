Предпосылок для красной зоны нет, – Рубан о ситуации с COVID-19 в Киеве
Несмотря на увеличение количества новых больных в Киеве, столица не должна попасть в красную карантинную зону. По прогнозам председателя Госпотребслужбы Олега Рубана, Киев и в будущем будет находиться в оранжевой зоне.
Пока никаких предпосылок попадания Киева в красную зону нет. Об этом Олег Рубан рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.
Важно За минувшие сутки в Киеве обнаружили больше всего больных по Украине
Ранее Кабинет Министров Украины установил порядок и правила "цветного" карантинного зонирования. Согласно им, регион попадает в красную карантинную зону если:
- в специальных больницах в течение 5 дней заняты более 75% коек;
- за 14 дней уровень заболеваемости на 100 тысяч населения в 5 раз будет превышать средний по стране.
По словам Олега Рубана, в столице достаточно коечного фонда и сейчас загруженность в больницах составляет 60 – 70%. Также Рубан пояснил, что второй показатель, определенный правительством, составляет более 660 случаев заболевания в сутки в течение 14 суток.
Сейчас в Киеве регистрируют от 450 до 550 новых случаев COVID-19 на сутки. Никаких предпосылок для попадания Киева в красную зону нет. Я думаю, ближайший месяц Киев будет находиться в оранжевой зоне,
– подчеркнул председатель Госпотребслужбы.
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Какова ситуация с COVID-19 в Киеве: главное
- По состоянию на 29 октября в столице зарегистрировали 35 027 инфицированных COVID-19. За минувшие сутки коронавирус подхватили 577 больных.
- За этот период в больницы столицы госпитализировали еще 63 пациента. Другие находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе.
- Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева. К сожалению, 726 больных умерли.