Несмотря на увеличение количества новых больных в Киеве, столица не должна попасть в красную карантинную зону. По прогнозам председателя Госпотребслужбы Олега Рубана, Киев и в будущем будет находиться в оранжевой зоне.

Пока никаких предпосылок попадания Киева в красную зону нет. Об этом Олег Рубан рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Ранее Кабинет Министров Украины установил порядок и правила "цветного" карантинного зонирования. Согласно им, регион попадает в красную карантинную зону если:

в специальных больницах в течение 5 дней заняты более 75% коек;

за 14 дней уровень заболеваемости на 100 тысяч населения в 5 раз будет превышать средний по стране.

По словам Олега Рубана, в столице достаточно коечного фонда и сейчас загруженность в больницах составляет 60 – 70%. Также Рубан пояснил, что второй показатель, определенный правительством, составляет более 660 случаев заболевания в сутки в течение 14 суток.

Сейчас в Киеве регистрируют от 450 до 550 новых случаев COVID-19 на сутки. Никаких предпосылок для попадания Киева в красную зону нет. Я думаю, ближайший месяц Киев будет находиться в оранжевой зоне,

– подчеркнул председатель Госпотребслужбы.

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