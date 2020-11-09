Детективы антикоррупционного бюро 9 ноября открыли 5 фигурантам материалы уголовного дела для изучения. Вскоре производство передадут в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, чиновники "Укрзализныци" пытались приобрести совсем не нужное компании программное обеспечение для организации продажи электронных билетов на электричку "Киев – Борисполь", сообщает пресс-служба НАБУ.

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В намерениях совершить коррупционное преступление подозревают 5 чиновников. Им уже сообщили о подозрениях в совершении преступления.

Что известно о деле

По данным детективов антикоррупционного бюро, в 2018 году, когда система продажи билетов в режиме онлайн на "Укрзализныце" уже работала, но "Бориспольского экспресса" там не было, действующий подрядчик "УЗ" согласился добавить эту опцию бесплатно.

Впрочем, чиновники решили сфальсифицировать документы и выводы ради не проведения открытых торгов. Следователи отметили, что чиновники предприятия организовали закупки программного обеспечения за 10,4 миллиона гривен по переговорной процедуре.

Лишний продукт

Экспертизы признали, что приобретенные за немалые деньги программы фактически дублировали возможности имеющихся. Поэтому, никаких потребностей в них не было.

Как только правоохранители начали расследование дела, руководство "Укрзализныци" остановило расчет за товары с частной компанией, поэтому убытки государство никаких не получило.