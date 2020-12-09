Инцидент с избиением молодого человека произошел вечером 9 мая в ТРЦ Ocean Plaza в Киеве. Охранники заведения отказались пускать его внутрь из-за отсутствия медицинской маски.

Шарф, парень намотал на лицо вместо настоящего средства защиты, охранников это не устроило, сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграме. Посетитель несмотря на требования охраны настаивал на том, чтобы ему позволили войти.

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На то, что в Законе Украины указано, что люди могут находиться в помещениях с собственноручно сделанными масками, работники ТРЦ не обращали внимания.

После избиения – в полицию

Судя по видео, которое сняли очевидцы происшествия, после непродолжительной беседы с человеком, один из охранников начал выталкивать его за пределы здания. Когда юноши развернулись и попытались достаточно сильно толкнуть, он выставил руки вперед и сбил рамки металлоискателей.

Уже после этого охранники повалили его на пол и задержали.

По данным сообщества "ЕК", посетителя ТРЦ забрали в участок полиции, где от него требуют возмещения убытков Ocean Plaza.

Смотрите видео избиения клиента охранниками ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: