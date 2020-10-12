Киевское метро превратилось в выставку художников-любителей
В вагонах киевского метрополитена в октябре появились репродукции с выдающимися работами художественного течения, которое называется "наив".
Цель кампании – познакомить украинцев с художниками, которые не имеют специального образования и поощрить новых художников. Узнать о новой странице украинского искусства можно прямо во время поездки в артпоезде на синей линии столичного метро. Об этом сообщили на сайте Киевского метрополитена.
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На плакатах рассказывается о том, что чаще всего рисуют в Украине художники-самоучки, которые получили признание как в нашей стране, так и за ее пределами.
Кампания называется "Азбука украинского наива" и проходит в рамках фестиваля, который проходит на онлайн-платформе naive.in.ua.
Плакат Фестиваля наивного искусства
Этот проект является одной из составляющих фестиваля. Организаторы собрали работы более 100 художников.
Также к участию в проекте приглашаются новые художники без художественного образования. Можно прислать свои работы и лучшие из них обещают опубликовать на сайте фестиваля.
Плакат Фестиваля наивного искусства
Что такое наивное искусство?
Это творчество художников-любителей: художников, скульпторов, актеров, музыкантов. Среди известных украинских художников в этом течении – Мария Примаченко, Екатерина Билокур, Анна Собачко-Шостак, Дмитрий Молдованов, Александр Найден, Владислав и Александра Крышовские.