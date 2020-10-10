Напомни о каждом: В Киеве прошла акция в поддержку пленников Кремля – фото
В Киеве состоялась акция под названием "Напомни о каждом", цель которой – поддержать пленных и заключенных на оккупированных территориях. Похожие акции провели и в других городах Украины.
Люди пришли в офис Президента
В столице на мероприятие пришли десятки людей, каждый – с фото узника оккупантов или с плакатом с требованием их немедленного освобождения. Об этом сообщает Укринформ.
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Участники акции собрались у памятника Ярославу Мудрому. Впоследствии люди прошли правительственным кварталом – в офис Президента.
Смотрите фото с акции / Фото Укринформ:
Что известно о следующем этапе обмена пленными
Отметим, что следующий этап обмена пленными должны обсудить на заседаниях Трехсторонней контактной группы. Как заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, в Украины уже готов список для обмена.
Переговоры по этому вопросу ранее блокировала российская сторона, которая требовала внесения изменений в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в Украине.
К местам содержания должны допустить представителей МККК
Для того, чтобы обмен удерживаемыми лицами вообще был возможным, нужно, чтобы в места заключения допустили представителей Красного Креста. На этом отмечал ранее президент Зеленский.