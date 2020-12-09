Никакого избиения исключенного из партии "Слуга народа" из-за коррупционного скандала нардепа 9 декабря не было. Парламентарий якобы сам напал на двух мужчин, а потом пожаловался правоохранителям на нападение.

Подробности громкого инцидента, который произошел на улице Большой Васильковской, сообщает OBOZREVATEL. По данным источников издания, Юрченко конфликтовал с Алексеем Турчиным и Андреем Григорьевым, которые приехали к дому 102 устанавливать входные двери.

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Во дворе дома Volkswagen Transporter рабочих не разъехался с SsangYong политика.

Требовал первоочередного проезда

В салоне кроссовера Юрченко находился вместе со своим помощником Максимом Цариком. После непродолжительного конфликта и выяснения, какой автомобиль должен проехать первым, нардеп якобы подскочил к Volkswagen и бросил в его открытое окно окурок. Также нардеп якобы оторвал с лобового стекла "немца" дворник.

Только после этого бывший "слуга народа" позвонил на горячую линию полиции и рассказал о телесных повреждениях, которые ему якобы нанесли "злоумышленники".

На месте инцидента работали следователи, которые установили, что вызов был ложным, а никакого избиения не было. Все стороны конфликта написали встречные заявления о том, что не имеют претензий друг к другу.