Нардепа Яценко разоблачили на связи с протестами ФЛП – соцсети
Скандальный и много раз уличенный в коррупционных схемах народный депутат Антон Яценко может финансировать и поддерживать акции предпринимателей SaveФОП. Об этом свидетельствуют регистрационные документы на логотипы общественных организаций.
Предприниматели, которые устроили довольно масштабные протесты в Киеве, пользуются флажками с логотипами SaveФОП, ЗбережиФОП и ЗахистиФОП. Они фактически напрямую связаны со скандальным парламентарием, написал в фейсбуке пользователь Владимир Бондаренко.
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По его словам, лидер ФЛП Сергей Доротич в свое время основывал объединение "Сила Громад".
Что известно о вероятной связи Яценко и протестов предпринимателей
Судя по базам данных, о заявках на логотипы общественных организаций, Доротич действовал вместе с Андреем Карпенко. Который также основал партию Антона Яценко. Руководят ею родители нардепа.
Чем известен Антон Яценко
- С нардепом связывают появление электронных площадок, которые были посредниками при внесении отчета об оценке недвижимости в единую базу. Вполне возможно, что связанные с Яценко фирмы заработали на этой схеме 23 миллиона.
- Также парламентарий предлагал в Верховной Раде законопроект о регистрации домашних животных. Заниматься этим должны были бы такие же фирмы-посредники, которые были внедрены с "площадками Яценко".
- Кроме того, депутата Рады видели в ресторане Николая Тищенко "Велюр" во время карантина.
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