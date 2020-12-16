Скандальный и много раз уличенный в коррупционных схемах народный депутат Антон Яценко может финансировать и поддерживать акции предпринимателей SaveФОП. Об этом свидетельствуют регистрационные документы на логотипы общественных организаций.

Предприниматели, которые устроили довольно масштабные протесты в Киеве, пользуются флажками с логотипами SaveФОП, ЗбережиФОП и ЗахистиФОП. Они фактически напрямую связаны со скандальным парламентарием, написал в фейсбуке пользователь Владимир Бондаренко.

Смотрите также На Майдане снова произошли столкновения между ФЛП и копами: видео

По его словам, лидер ФЛП Сергей Доротич в свое время основывал объединение "Сила Громад".

Что известно о вероятной связи Яценко и протестов предпринимателей

Судя по базам данных, о заявках на логотипы общественных организаций, Доротич действовал вместе с Андреем Карпенко. Который также основал партию Антона Яценко. Руководят ею родители нардепа.

Чем известен Антон Яценко