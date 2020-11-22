В Киеве продолжают нарушать карантин: кто "отличился" 22 ноября – фото, видео
С начала суток, 22 ноября, в Киеве обнаружили более 1600 случаев нарушения карантина выходного дня. А заведения Mister Cat и Villa Riviera систематически нарушают ограничения. Поэтому по ним в полицию передали материалы для открытия дела.
От полуночи воскресенья, 22 ноября, в столице проверили 1634 объекта. Об этом сообщили в фейсбуке Госпродпотребслужбы.
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Где зафиксировали больше всего нарушений
- В Голосеевском и Деснянском районах – по 6;
- В Соломенском и Подольском – по 5 протоколов.
В каких сферах активно нарушали карантин
- 347 объектов по реализации продовольственных товаров;
- 716 – непродовольственных товаров;
- 38 агропродовольственных рынков;
- 77 заведений бытового обслуживания;
- 54 парикмахерских и салонов красоты;
- 20 спортзалов и фитнес-центров;
- 12 учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи);
- 10 АЗС;
- 8 аптек;
- 8 ТРЦ;
- 29 развлекательных заведений.
Всего правоохранители уже составили 44 административных протокола о нарушении карантина.
Какие именно заведения не придерживались ограничений
Ночью в Киеве проверили 29 учреждений, из них в 4 – обнаружили нарушения.
В частности, закрыли такие заведения: Brugge, Bestie, Villa Riviera и Mister Cat.
В Госпродпотребслужбе отметили, что Mister Cat и Villa Riviera систематически нарушают карантин. В полицию передали материалы для открытия дела. На днях их направят в прокуратуру.
Villa Riviera – один из самых злостных нарушителей карантина / Фото Госпродпотребслужбы
Bestie продолжает принимать посетителей несмотря на ограничения / Фото Госпродпотребслужбы
Brugge принимал посетителей: смотрите видео
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