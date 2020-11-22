С начала суток, 22 ноября, в Киеве обнаружили более 1600 случаев нарушения карантина выходного дня. А заведения Mister Cat и Villa Riviera систематически нарушают ограничения. Поэтому по ним в полицию передали материалы для открытия дела.

От полуночи воскресенья, 22 ноября, в столице проверили 1634 объекта. Об этом сообщили в фейсбуке Госпродпотребслужбы.

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Где зафиксировали больше всего нарушений

В Голосеевском и Деснянском районах – по 6;

В Соломенском и Подольском – по 5 протоколов.

В каких сферах активно нарушали карантин

347 объектов по реализации продовольственных товаров;

716 – непродовольственных товаров;

38 агропродовольственных рынков;

77 заведений бытового обслуживания;

54 парикмахерских и салонов красоты;

20 спортзалов и фитнес-центров;

12 учреждений культуры (кинотеатры, театры, музеи);

10 АЗС;

8 аптек;

8 ТРЦ;

29 развлекательных заведений.

Всего правоохранители уже составили 44 административных протокола о нарушении карантина.

Какие именно заведения не придерживались ограничений

Ночью в Киеве проверили 29 учреждений, из них в 4 – обнаружили нарушения.

В частности, закрыли такие заведения: Brugge, Bestie, Villa Riviera и Mister Cat.

В Госпродпотребслужбе отметили, что Mister Cat и Villa Riviera систематически нарушают карантин. В полицию передали материалы для открытия дела. На днях их направят в прокуратуру.



Villa Riviera – один из самых злостных нарушителей карантина / Фото Госпродпотребслужбы



Bestie продолжает принимать посетителей несмотря на ограничения / Фото Госпродпотребслужбы

Brugge принимал посетителей: смотрите видео

Справка. С 14 по 30 ноября в Украине действует карантин выходного дня. В субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и транспорт.

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Карантин выходного дня в Украине / Инфографика 24 канала