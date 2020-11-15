Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня зафиксировали 85 нарушений карантина. Больше всего новые ограничения игнорировали крупные сетевые магазины, а также кафе и рестораны.

На территории области работали 55 рейдовых групп, сообщают в фейсбуке полиции Киевщины. Читайте также Ресторан "Гавана" в Киеве проигнорировал карантин: полиция взяла заведение штурмом – фото, видео При проверке соблюдения карантинных мер работники полиции задокументировали 85 преступлений,

– говорится в сообщении. Какие нарушения выявили больше всего нарушений зафиксировано среди работы крупных сетевых магазинов – 11 фактов;

среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов выявили 10 нарушений;

в сфере пассажирских перевозок, где были нарушения по избыточному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима – 8 нарушений;

салоны красоты и парикмахерские – 5 случаев. По всем выявленным фактам нарушения карантина выходного дня правоохранители составили административные протоколы. Их направят в суд для принятия решения. В полиции также напомнили, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность. Заведения, которые нарушали карантин на Киевщине: Фото Нацполиции Обратите внимание! Подробнее о том, в каких еще городах Украины 14 ноября нарушали карантин выходного дня, читайте по ссылке. Карантин выходного дня: основное С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Предварительно, ограничения в субботу и воскресенье продлятся до 30 ноября . С полуночи субботы и до полуночи понедельника работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС.

. С полуночи субботы и до полуночи понедельника работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС. Зато запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов и фитнес-центров, отелей (кроме тех, которые выполняют социальные функции).