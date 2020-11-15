Первые сутки карантина выходного дня: кто самые активные нарушители на Киевщине – фото
Полицейские Киевской области за первые сутки карантина выходного дня зафиксировали 85 нарушений карантина. Больше всего новые ограничения игнорировали крупные сетевые магазины, а также кафе и рестораны.
На территории области работали 55 рейдовых групп, сообщают в фейсбуке полиции Киевщины.
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При проверке соблюдения карантинных мер работники полиции задокументировали 85 преступлений,
– говорится в сообщении.
Какие нарушения выявили
- больше всего нарушений зафиксировано среди работы крупных сетевых магазинов – 11 фактов;
- среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов выявили 10 нарушений;
- в сфере пассажирских перевозок, где были нарушения по избыточному количеству пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима – 8 нарушений;
- салоны красоты и парикмахерские – 5 случаев.
По всем выявленным фактам нарушения карантина выходного дня правоохранители составили административные протоколы. Их направят в суд для принятия решения.
В полиции также напомнили, что за нарушение санитарных правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Заведения, которые нарушали карантин на Киевщине: Фото Нацполиции
Карантин выходного дня: основное
- С 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Предварительно, ограничения в субботу и воскресенье продлятся до 30 ноября. С полуночи субботы и до полуночи понедельника работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС.
- Зато запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов и фитнес-центров, отелей (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
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