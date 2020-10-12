Киев занял третье место в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом в мире.

Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве по состоянию на 10:00 воскресенья, 11 октября, составляет 153 пункта при норме в 50 пунктов. А это очень высокий уровень опасности, ведь норма превышена в три раза.

Однако чем вызваны такие показатели, пока не сообщается.

При этом всю информацию по проблемам экологии эксперты отрасли рекомендуют проверять и верить в нее лишь при наличии качественных научных исследований.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАН Украины, председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук отметил в комментарии УНИАН, что обезопасить себя от манипуляций на теме экологии на местных выборах можно, если в ответ на заявления политиков требовать научного и комплексного подхода к проблемам.

Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылку на источники,

- сказал ученый.

Он отметил, что если те или иные проблемы рассматривать комплексно, то манипулировать экологической тематикой политикам будет сложно.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование проведут по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.