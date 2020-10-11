В Киеве в районе Воздвиженка неизвестный поджег фасад одного из зданий и убежал. Инцидент произошел после 23:00 10 октября.

Поджог на Воздвиженке: что писали в сети

Об инциденте в сети сообщило сообщество "Типичный Киев" со ссылкой на очевидцев.

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По их данным, группа неизвестных подбежала к одному из домов и облила его фасад какой-то жидкостью. После злоумышленники подожгли дом и скрылись. На место уже вызвали пожарных.

Больше деталей ресурс не обнародовал. Зато опубликовал видео с места инцидента. На кадрах мужчина говорит, что поджигателей насчитывалось 3 – 4 человека.

Поджигателя уже задержали

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник был один и его уже задержали патрульные, передает "Киев оперативный".

Мужчину зовут Ярослав и он живет неподалеку. Мотивы своего поступка поджигатель адекватно объяснить не мог.

Журналисты предполагают, что причиной всего являются наркотики, которые правоохранители обнаружили у злоумышленника во время задержания.

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