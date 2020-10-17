Не обошла непогода и Белую Церковь: подтопило многие дома и авто – фото
Мощные ливни прошли 17 октября в Киеве и области. Пострадали, в частности, жители Белой Церкви – подтопило их дома и автомобили.
Масштабная непогода добралась 17 октября и к Белой Церкви Киевской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Спасатели ликвидировали подтопление
- семи частных жилых домов;
- подвальных помещений 5-этажных домов;
- легковых автомобилей.
Для откачки воды привлекли шесть единиц спецтехники и 14 чрезвычайников, а также аварийно-спасательный отряд специального назначения.
По состоянию на 13:00 осадки в городе прекратились. Уровень воды постепенно уменьшается.
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В Белой Церкви прошел сильный ливень / Фото ГСЧС
Подтопило девять домов / Фото ГСЧС
Мощный ливень прошел в Белой Церкви: смотрите карту