В Киеве утром и днем 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют порывы ветра 15 – 20 метров в секунду и гололедицу на дорогах I уровня опасности, желтого.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Интересно Какого цвета снег на самом деле: неожиданные факты, о которых вы до сих пор не знали

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными. Кроме того, жителям столицы рекомендуют следовать советам во время гололедицы.

Советы для водителей во время гололедицы

Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

При приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума.

Не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари.

Не используйте автомобиль с летними шинами.

Советы для пешеходов

Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву.

Не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм. Лучше размахивайте руками в такт ходьбы, так легче удержать равновесие.

При нарушении равновесия во время ходьбы по скользкой дороге попробуйте быстро присесть.

Будьте внимательны и на тротуаре, ведь автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить.

Учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4 – 5 раз.

Обходите металлические крышки люков, они могут быть покрыты льдом.



Как уберечься во время гололедицы / Инфографика 24 канала