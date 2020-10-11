В Киеве вечером 10 октября прошла акция "Напомни о каждом". Ее участники требовали от властей активизировать усилия по освобождению украинских пленников боевиков на Донбассе и Кремля. Участие в мероприятии, кроме активистов, также принимали родственники заключенных и пленных украинцев.

Акция в поддержку пленников Кремля в Киеве

О ходе мероприятия сообщили на странице сообщества "Свободу политзаключенным Кремля" в Facebook . Участие в акции приняли несколько тысяч человек. Они держали плакаты с фотографиями политзаключенных и плакат с надписью "Освободить узников Кремля". Цель митинга – напомнить о пленных и их палачах, политзаключенных, пропавших без вести, об убийствах украинцев, пытках и издевательствах.

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Началось все у памятника Ярославу Мудрому (станция метро "Золотые Ворота"). Оттуда активисты и родственники пленных отправились к центральному управлению Службы безопасности.

У здания СБУ активисты требовали эффективно выполнять работу в вопросе сбора информации по обмену пленных и правовой оценки действий уволенных. По их словам, из плена освобождают не только героев. Поэтому были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов "референдумов", палачей. А такие преступники должны нести наказание.

Видео с акции "Напомни о каждом" в Киеве

Также участники акции подошли к Кабмину и Офису Президента . У здания правительства митингующие, в частности, требовали активизировать работу Комиссии по вопросам пропавших без вести. Она была создана еще 2 года назад, но до сих пор не работает.

В завершение организаторы продемонстрировали чувствительное видео, над которым мы работали несколько недель. В ролике можно было увидеть интервью и рассказы об ужасах подвалов, издевательств , об ожиданиях родных и многое другое.

Еще требования выдвинули участники акции

Принять закон о пленных, что законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.

Принять закон о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права. Это поможет подтвердить способность Украины судить за международные преступления, которые являются общепризнанные в мире и к которым не применяются сроки давности.

Дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях Комиссии при Кабмине по вопросам пропавших без вести.

Назначить ответственное лицо при Офисе президента по вопросам плена и пропавших без вести. Это должен быть человек, которого будут привлекать ко всем процессов и он будет их координировать и налаживать.

Многотысячная акция в поддержку пленников Кремля в Киеве (Фото сообщества "Свободу узникам Кремля, "РБК-Украина")

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