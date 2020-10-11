Несколько тысяч вышли на акцию за освобождение пленников Кремля в Киеве: детали, видео, фото
В Киеве вечером 10 октября прошла акция "Напомни о каждом". Ее участники требовали от властей активизировать усилия по освобождению украинских пленников боевиков на Донбассе и Кремля. Участие в мероприятии, кроме активистов, также принимали родственники заключенных и пленных украинцев.
Акция в поддержку пленников Кремля в Киеве
О ходе мероприятия сообщили на странице сообщества "Свободу политзаключенным Кремля" в Facebook. Участие в акции приняли несколько тысяч человек. Они держали плакаты с фотографиями политзаключенных и плакат с надписью "Освободить узников Кремля". Цель митинга – напомнить о пленных и их палачах, политзаключенных, пропавших без вести, об убийствах украинцев, пытках и издевательствах.
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Началось все у памятника Ярославу Мудрому (станция метро "Золотые Ворота"). Оттуда активисты и родственники пленных отправились к центральному управлению Службы безопасности.
У здания СБУ активисты требовали эффективно выполнять работу в вопросе сбора информации по обмену пленных и правовой оценки действий уволенных. По их словам, из плена освобождают не только героев. Поэтому были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов "референдумов", палачей. А такие преступники должны нести наказание.
Видео с акции "Напомни о каждом" в Киеве
Также участники акции подошли к Кабмину и Офису Президента. У здания правительства митингующие, в частности, требовали активизировать работу Комиссии по вопросам пропавших без вести. Она была создана еще 2 года назад, но до сих пор не работает.
В завершение организаторы продемонстрировали чувствительное видео, над которым мы работали несколько недель. В ролике можно было увидеть интервью и рассказы об ужасах подвалов, издевательств, об ожиданиях родных и многое другое.
Еще требования выдвинули участники акции
- Принять закон о пленных, что законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.
- Принять закон о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права. Это поможет подтвердить способность Украины судить за международные преступления, которые являются общепризнанные в мире и к которым не применяются сроки давности.
- Дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях Комиссии при Кабмине по вопросам пропавших без вести.
- Назначить ответственное лицо при Офисе президента по вопросам плена и пропавших без вести. Это должен быть человек, которого будут привлекать ко всем процессов и он будет их координировать и налаживать.
Многотысячная акция в поддержку пленников Кремля в Киеве (Фото сообщества "Свободу узникам Кремля, "РБК-Украина")
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Сколько украинцев сегодня находится в плену Кремля и боевиков
- По данным советника украинского омбудсмена Ирины Закриничной, Россия по политическим мотивам преследует 134 гражданина Украины, большинство из них – крымские татары.
- Закриничная добавила, что в незаконном заключении в оккупированном Крыму и на территории РФ находятся 112 украинцев.
- По информации организаторов акции "Напомни о каждом", ныне 235 украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе.