Подозреваемый в смертельном ДТП на Майдане Юрий Назаренко рассказал детали аварии. Мужчина утверждает, что ему стало плохо за рулем после поворота на Крещатик.

Что говорит подозреваемый

Мужчина признался, что перед тем, как сесть за руль, чувствовал себя хорошо. Однако при повороте на Крещатик ему стало хуже. Об этом Назаренко рассказал на заседании Шевченковского суда, сообщает 24 канал.

Кстати Подозреваемому в смертельном ДТП на Майдане избрали меру пресечения

По словам подозреваемого, он потерял сознание, хотя раньше у него такого не было.

Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик ㅡ это все, что я помню. Оправился, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было. Я ничего не понимал,

ㅡ рассказал водитель.

Что рассказал врач Назаренко

Врач подозреваемого подтвердил, что у мужчины был инсульт, а 19 октября его прооперировали. Мол, реабилитационный период Назаренко проходил без осложнений.

26 октября мужчину выписали, а 30 октября он повторно приехал на осмотр. Назаренко не запрещали пользоваться авто, однако он сам должен был решить, способен ли он управлять машиной. Врач также заявил, что подозреваемому сейчас нужен медицинский надзор.

Адвокат Назаренко уверяет, что мужчина осознал свою вину и готов заплатить материальную компенсацию пострадавшим.

Смертельное ДТП на Майдане: что надо знать

В Киеве на Майдане 30 октября произошло ужасное ДТП. В результате два человека погибли.

По словам очевидцев, водитель Land Rover съехал с улицы Институтской на пешеходную зону Майдана Незалежности. Затем он снес двух пешеходов на остановке и вылетел на встречную полосу проезжей части Крещатика. Тогда машина столкнулась с другими авто.

66-летнему водителю сообщили о подозрении. Суд 31 октября избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Подозреваемому грозит заключение от 3 до 8 лет.

Смертельное ДТП на Крещатике, смотрите видео: