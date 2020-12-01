Климатологи проанализировали среднемесячные показатели температуры и осадков за ноябрь 2020 года. Столбик термометра в среднем был на отметке в + 3,8 °C.

Показатели температуры в ноябре превышали климатическую норму на 1,7 градуса по шкале Цельсия. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Эксперты утверждают, что колебание среднесуточных показателей температуры воздуха в течение ноября было достаточно серьезным.

То холодало, то теплело

Так, в начале месяца было теплее нормы на 4 °C. Во второй декаде – наоборот было холоднее на пол градуса.



В конце ноября потеплело настолько, что температурный режим снова превысил показатели за много лет на 2,4 °C.

Наиболее холодным оказался последний день ноября, когда под утро термометры показывали -3,8 градуса. Самые теплые отметки климатологи зафиксировали 7 числа, когда максимальная температура поднялась до отметки в 11,7 градуса с отметкой "+".

Немного осадков

За месяц в Киеве выпало лишь 30 миллиметров осадков, что на 41% меньше нормы.