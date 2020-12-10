Пожелания и поздравления украинцев с Новым годом и Рождеством будут показывать в центре столицы. С помощью проектора их будут транслировать на колокольне Софии Киевской.

Организаторы планируют за все время показать 10 тысяч пожеланий. Оставить их украинцы смогут с 19 декабря по 17 января на сайте happynewyear.com.ua.

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Поздравления будут проектировать на колокольню с помощью лазеров.

Специальная камера будет фиксировать все пожелания и отправлять фото отправителям на электронную почту.

Также на этом сайте с 19 декабря можно будет наблюдать за тем, как выглядят новогодние площади в разных странах мира. Трансляции вживую будут проходить из Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Праги и других городов.

Как отправить свое приветствие:

заполнить заявку на сайте happynewyear.com.ua; подождать, пока приветствие пройдет проверку; получить уведомление с точным временем, когда приветствие появится над Софийской площадью.

Обратите внимание! Официальное празднование Нового года в Киеве начнется 19 декабря. Тогда планируют зажечь главную елку страны на Софиевской площади.

Наблюдать за действом можно будет онлайн. Из-за карантинных ограничений в центре столицы на праздники не будет фудкортов, ярмарок и концертов. Поэтому развлекаться жителям и гостям Киева предлагают активным способом: для этого в столице будут 3 праздничные локации.