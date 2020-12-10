Новогодние пожелания украинцев будут проектировать на колокольню Софии Киевской
Пожелания и поздравления украинцев с Новым годом и Рождеством будут показывать в центре столицы. С помощью проектора их будут транслировать на колокольне Софии Киевской.
Организаторы планируют за все время показать 10 тысяч пожеланий. Оставить их украинцы смогут с 19 декабря по 17 января на сайте happynewyear.com.ua.
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Поздравления будут проектировать на колокольню с помощью лазеров.
Специальная камера будет фиксировать все пожелания и отправлять фото отправителям на электронную почту.
Также на этом сайте с 19 декабря можно будет наблюдать за тем, как выглядят новогодние площади в разных странах мира. Трансляции вживую будут проходить из Нью-Йорка, Лондона, Брюсселя, Праги и других городов.
Как отправить свое приветствие:
- заполнить заявку на сайте happynewyear.com.ua;
- подождать, пока приветствие пройдет проверку;
- получить уведомление с точным временем, когда приветствие появится над Софийской площадью.
Наблюдать за действом можно будет онлайн. Из-за карантинных ограничений в центре столицы на праздники не будет фудкортов, ярмарок и концертов. Поэтому развлекаться жителям и гостям Киева предлагают активным способом: для этого в столице будут 3 праздничные локации.
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