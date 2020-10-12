В Нагорном Карабахе сорвали перемирие сразу после его объявления. Киев снова в лидерах среди городов мира с самым загрязненным воздухом. Власть взволнована из–за темпов распространения коронавируса – Зеленский дал ряд поручений. В регионах уже готовы развернуть мобильные госпитали для больных коронавирусом. Таковы были главные новости воскресенья, 11 октября.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 11 октября:

Сорванное перемирие

Азербайджан заявляет, что сразу после объявления перемирия в Нагорном Карабахе его сорвала Армения. Мол, под огонь артиллерии попал город Гянджа, в результате чего погибли 7 человек, еще три десятка пострадали.

К слову Армения должна смириться, отвоеванные территории она никогда не увидит, – Алиев

Азербайджан отмечает, что среди тех, кто попал под обстрел, были и дети. Продолжаются поисково-спасательные работы, из-под завалов спасают людей.

Руководство непризнанного Нагорного Карабаха опровергает утверждения азербайджанской стороны об обстреле Гянджи, называя их "абсолютной ложью". Такое же мнение разделяет и Армения. В то же время Карабах заявляет, что сам страдает от обстрелов.

К слову, Гянджа – второй по размеру и количеству населения город Азербайджана. Из-за своей близости к Нагорному Карабаху после нового обострения оно постоянно страдает вследствие обстрелов.

Что известно о перемирии? О нем Азербайджан и Армения договорились 9 октября. Зато само перемирие должно было вступить в силу с 12 часов 11 октября. Впрочем обстрелы не прекращалось, так что это произошло несколько позже, да и то ненадолго. По договоренностям, Ереван и Баку должны были обеспечить устойчивый режим прекращения огня, а после этого вернуться к переговорам в минском формате.

Экологические проблемы Киева

В Киеве зафиксировали повышенный уровень загрязненности воздуха. Так, по состоянию на утро 11 октября столица "плавала" между 3 и 4 местами рейтинга городов с наибольшим загрязнением воздуха.

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По состоянию на 9 утра первое место занял город Дели с индексом 167, второе – Тегеран (Иран) с индексом 158, третье – Киев с индексом 153, четвертое место было у Джакарты – 144, а на пятом находился Лахор – 144.

При этом норма этого показателя составляет 50. То есть состояние воздуха в украинской столице время от времени был в три раза хуже нормы.

К вечеру ситуация несколько улучшилась. По состоянию на 19: 30 Киев опустился в рейтинге на 17 место. Впрочем, ситуация все еще далека от нормы – индекс 92 по данным IQAir.



Индекс загрязнения воздуха в Киеве (11 октября, 10 часов утра) / Скриншот IQAir

"Коронавирусные" поручения Зеленского

В Украине фиксируют новый рост темпов распространения коронавируса. Ежедневно фиксируют более 5 тысяч новых случаев коронавируса. Из-за этого Владимир Зеленский провел совещание.

Стоит знать COVID-19 в Украине заболели еще 4 768 человек

Президент Украины дал ряд поручений:

Высшие учебные заведения Украины временно переведут на дистанционное обучение .

. В школах осенние каникулы должны начаться до 15 октября .

. В красных и оранжевых зонах вводят новые ограничения работы заведений общественного питания – ресторанов, клубов. Они должны закрываться в 22:00.

– ресторанов, клубов. Они должны закрываться в 22:00. Минздрав должен увеличить запасы средств индивидуальной защиты и препаратов, которые применяют при лечении осложнений коронавируса.

В Киеве, Одессе и Мариуполе начнут работать инфекционные госпитали в больших помещениях. К примеру, во Дворце спорта в столице. Это на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Ведомственные больницы и учреждения, которые подчинены Медицинской академии наук, тоже должны готовиться к приему больных СOVID-19.

Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов привлекут к работе в инфекционных больницах . Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом.

. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом. Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов за сутки с 30–35 тысяч до 50 тысяч.

за сутки с 30–35 тысяч до 50 тысяч. До конца месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест для больных коронавирусом подачей кислорода.

подачей кислорода. Верховной Раде предлагают рассмотреть изменения в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Они предусматривают штраф 3400–5100 гривен для предпринимателей, которые пропустили в общественное помещение людей без защитных масок.

В Украине развернут мобильные госпитали

Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возможна нехватка коек в больницах для больных COVID-19. Это сделано также из-за ускорения темпов распространения коронавируса.

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Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет довольно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным,

– заявил Ляшко.

По его словам, проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех больных транспортировать где-то за пределы области или в другой областной центр.

"У нас сейчас уже есть полная смета и имеется оборудование, кровати на укомплектование временного госпиталя на 500 коек. Сейчас мы определили локации, где это может быть приоритетным, которые, я думаю, в ближайшее время будут разворачиваться, если не будет стабилизации эпидемической ситуации, – добавил главный санврач.

Стоит знать! По состоянию на 11 октября в Украине коронавирусом заболели 261 тысяча 34 человека. 113 тысяч 507 человек уже успели выздороветь. К сожалению, 4 тысячи 972 человека умерли из-за болезни. Сейчас в Украине одновременно болеют 142 тысячи 555 человек.