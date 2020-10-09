Спасатели наконец ликвидировали масштабные лесные пожары на Луганщине. Алексей Навальный записал первое видеообращение и заявил, что его отравление организовал Владимир Путин. В Киеве образовалась пробка из "скорых" возле больницы, где лечат COVID-19. Мэра Днепра Филатова облили нашатырем на встрече с избирателями. Такими были главные новости четверга, 8 октября.

Важнейшие новости Украины и мира за четверг, 8 октября:

Лесные пожары в Луганской области наконец ликвидировали

Утром 8 октября спасателям удалось полностью ликвидировать лесные пожары. Они боролись с огнем более недели.

Важно Некоторые города и села полностью сгорели, – волонтер о последствиях пожаров на Луганщине

В целом огонь уничтожил примерно 20 тысяч гектаров земли. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

Что известно о погибших

В результате пожаров погибли 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС. Известно, что 3 человека погибли из-за отравления дымом, еще один человек – вследствие полученных ожогов. Три человека погибли в результате сердечных приступов, а обстоятельства гибели еще 4 сегодня устанавливаются.

Какие версии рассматривают в прокуратуре

Из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области Офис генерального прокурора начал расследование. Оно касается статьи о нарушении требований пожарной безопасности. Сейчас прокуроры проводят неотложные следственные действия.

Основные версии:

обстрелы со стороны пророссийских боевиков,

умышленный поджог,

самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,

неосторожное обращение с огнем.

Заметим, что ранее в штабе ООС отметили, что вполне вероятно, что пожар начался из-за обстрела боевиков. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что не исключает и версию поджога.

Смотрите фото пожаров на Луганщине / Фото ГСЧС

Навальный обвинил Путина в своем отравлении

Впервые после отравления российский оппозиционер записал видеообращение. Он убежден, что за покушением на него стоит лично глава Кремля Владимир Путин.

И я подтверждаю, что вернусь в Россию, продолжу свою работу и ни одна другая возможность не рассматривается. Второе – я действительно считаю, что за покушением на меня стоит президент России Владимир Путин. Мне кажется, что все события, которые продолжаются прямо сейчас, указывают именно на это,

– отметил Алексей Навальный.

Он добавил, что удивлен отсутствием уголовного дела. Он призвал российских следователей начать расследование.

Видеообращение Алексея Навального: смотрите видео

Отравление Навального: что нужно знать

Лидера российской оппозиции Алексея Навального отравили в России. Российские врачи отказывались признать отравление Навального и не давали разрешения на его эвакуацию в Германию.

Впоследствии самолет с политиком таки прибыл в Берлин. Три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из немецкой клиники "Шарите". В клинике заявили, что состояние оппозиционера значительно улучшилось. В общем Навальный находился в "Шарите" 32 дня, из них 24 – он был в реанимации.

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Пробка из "скорых" возле киевской больницы

В сети появилось видео очереди из машин скорой медицинской помощи возле отделения одной из киевских больниц. Пишут, что в каждой машине есть больной COVID-19, но это не так.

Эту информацию опроверг главный врач учреждения Михаил Валюк. В комментарии для 24 канала он сообщил, что эта ситуация не связана с коронавирусом.

Инфекционное отделение у нас расположено отдельно. Больные COVID-19 даже не идут через приемную. Очередь была в отделение другого профиля – терапию, травматологию и т.д.,

– подчеркнул главный врач.

Такая ситуация сложилась из-за того, что Киевская клиническая больница №9 была дежурной на весь Киев этой ночью. В остальные дни такой очереди не бывает, подчеркнул Валюк.

Коронавирус в Украине – статистика неутешительна

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество больных COVID-19. Болезнь подхватили 5397 человек. Зато отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о выздоровлении, получили 2263 пациентов. Также известно о 93 смертях от течения болезни в сутки.

COVID-19. Болезнь подхватили 5397 человек. Зато отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о выздоровлении, получили 2263 пациентов. Также известно о 93 смертях от течения болезни в сутки. С начала эпидемии COVID-19 заболели 244 734 жителя Украины , из них по состоянию на 8 октября побороли недуг – 108 233 человека.

, из них по состоянию на 8 октября побороли недуг – 108 233 человека. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти по пути стран, которые вводят повторный локдаун из-за коронавируса. По мнению министра, главной функцией государства пока является предоставление людям медицинской помощи.

Мэра Днепра Филатова облили нашатырем

Встреча с избирателями для мэра Днепра Бориса Филатова завершилась инцидентом. У него швырнули нашатырным спиртом.

По словам мэра, полиция задержала 4 нападавших.

Все это происходило на камеры "1+1", которые "случайно" первый раз решили посетить мою встречу с избирателями. Коломойский – ты мразь,

– написал Филатов.

Стоит отметить, что Борис Филатов уже не впервые попадает в такой скандал. 13 сентября 2020 года также на встрече с избирателями мэра облили зеленкой.

Зеленский потроллил русскую вакцину от COVID-19

Президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС готов помочь Украине с вакциной от коронавируса. В то же время глава страны подчеркнул, что речь идет о настоящей вакцине, а не той, которая вызывает сомнение у ученых.

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Также глава государства предостерег украинцев и попросил не верить в предвыборные обещания отдельных политиков.

Не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами,

– сказал он.

Очевидно, Зеленский пошутил относительно недавнего заявления лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука. Тот в начале октября встретился с российским президентом и подтвердил, что уже воспользовался вакциной от коронавируса, изготовленной в РФ.

Обратите внимание! Сомнения относительно российской вакцины выражает много иностранных экспертов. Например, главный инфекционист США указал на то, что Москва так и не закончила все этапы ее клинических испытаний. Между тем в ВОЗ убеждены, что допуск российской вакцины по имеющимся результатам клинических исследований противоречит международной практике.