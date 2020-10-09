Главные новости 8 октября: пожары на Луганщине потушили, Навальный обвинил Путина в отравлении
Спасатели наконец ликвидировали масштабные лесные пожары на Луганщине. Алексей Навальный записал первое видеообращение и заявил, что его отравление организовал Владимир Путин. В Киеве образовалась пробка из "скорых" возле больницы, где лечат COVID-19. Мэра Днепра Филатова облили нашатырем на встрече с избирателями. Такими были главные новости четверга, 8 октября.
Важнейшие новости Украины и мира за четверг, 8 октября:
Лесные пожары в Луганской области наконец ликвидировали
Утром 8 октября спасателям удалось полностью ликвидировать лесные пожары. Они боролись с огнем более недели.
Важно Некоторые города и села полностью сгорели, – волонтер о последствиях пожаров на Луганщине
В целом огонь уничтожил примерно 20 тысяч гектаров земли. Наиболее сложная ситуация сложилась вдоль линии разграничения, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.
Что известно о погибших
В результате пожаров погибли 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСЧС. Известно, что 3 человека погибли из-за отравления дымом, еще один человек – вследствие полученных ожогов. Три человека погибли в результате сердечных приступов, а обстоятельства гибели еще 4 сегодня устанавливаются.
Какие версии рассматривают в прокуратуре
Из-за масштабных лесных пожаров в Луганской области Офис генерального прокурора начал расследование. Оно касается статьи о нарушении требований пожарной безопасности. Сейчас прокуроры проводят неотложные следственные действия.
Основные версии:
- обстрелы со стороны пророссийских боевиков,
- умышленный поджог,
- самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий,
- неосторожное обращение с огнем.
Заметим, что ранее в штабе ООС отметили, что вполне вероятно, что пожар начался из-за обстрела боевиков. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что не исключает и версию поджога.
Смотрите фото пожаров на Луганщине / Фото ГСЧС
Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Впервые после отравления российский оппозиционер записал видеообращение. Он убежден, что за покушением на него стоит лично глава Кремля Владимир Путин.
И я подтверждаю, что вернусь в Россию, продолжу свою работу и ни одна другая возможность не рассматривается. Второе – я действительно считаю, что за покушением на меня стоит президент России Владимир Путин. Мне кажется, что все события, которые продолжаются прямо сейчас, указывают именно на это,
– отметил Алексей Навальный.
Он добавил, что удивлен отсутствием уголовного дела. Он призвал российских следователей начать расследование.
Видеообращение Алексея Навального: смотрите видео
Отравление Навального: что нужно знать
- Лидера российской оппозиции Алексея Навального отравили в России. Российские врачи отказывались признать отравление Навального и не давали разрешения на его эвакуацию в Германию.
- Впоследствии самолет с политиком таки прибыл в Берлин. Три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники "Шарите". В клинике заявили, что состояние оппозиционера значительно улучшилось. В общем Навальный находился в "Шарите" 32 дня, из них 24 – он был в реанимации.
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Пробка из "скорых" возле киевской больницы
В сети появилось видео очереди из машин скорой медицинской помощи возле отделения одной из киевских больниц. Пишут, что в каждой машине есть больной COVID-19, но это не так.
Эту информацию опроверг главный врач учреждения Михаил Валюк. В комментарии для 24 канала он сообщил, что эта ситуация не связана с коронавирусом.
Инфекционное отделение у нас расположено отдельно. Больные COVID-19 даже не идут через приемную. Очередь была в отделение другого профиля – терапию, травматологию и т.д.,
– подчеркнул главный врач.
Такая ситуация сложилась из-за того, что Киевская клиническая больница №9 была дежурной на весь Киев этой ночью. В остальные дни такой очереди не бывает, подчеркнул Валюк.
Коронавирус в Украине – статистика неутешительна
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали рекордное количество больных COVID-19. Болезнь подхватили 5397 человек. Зато отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о выздоровлении, получили 2263 пациентов. Также известно о 93 смертях от течения болезни в сутки.
- С начала эпидемии COVID-19 заболели 244 734 жителя Украины, из них по состоянию на 8 октября побороли недуг – 108 233 человека.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти по пути стран, которые вводят повторный локдаун из-за коронавируса. По мнению министра, главной функцией государства пока является предоставление людям медицинской помощи.
Мэра Днепра Филатова облили нашатырем
Встреча с избирателями для мэра Днепра Бориса Филатова завершилась инцидентом. У него швырнули нашатырным спиртом.
По словам мэра, полиция задержала 4 нападавших.
Все это происходило на камеры "1+1", которые "случайно" первый раз решили посетить мою встречу с избирателями. Коломойский – ты мразь,
– написал Филатов.
Стоит отметить, что Борис Филатов уже не впервые попадает в такой скандал. 13 сентября 2020 года также на встрече с избирателями мэра облили зеленкой.
Зеленский потроллил русскую вакцину от COVID-19
Президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС готов помочь Украине с вакциной от коронавируса. В то же время глава страны подчеркнул, что речь идет о настоящей вакцине, а не той, которая вызывает сомнение у ученых.
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Также глава государства предостерег украинцев и попросил не верить в предвыборные обещания отдельных политиков.
Не советую очень верить в предвыборные "инициативы" отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами,
– сказал он.
Очевидно, Зеленский пошутил относительно недавнего заявления лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука. Тот в начале октября встретился с российским президентом и подтвердил, что уже воспользовался вакциной от коронавируса, изготовленной в РФ.