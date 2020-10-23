В Киеве власть уже готовится к празднованию Нового 2021 года. В этом году будут введены определенные ограничительные меры. Все из-за COVID-19.

Главная елка, уже традиционно для последних лет, будет установлена на Софиевской площади. О том, как в Киеве планируют праздновать Новый год говорится в сюжете ТСН.

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Искусственная елка

Новогодняя елка впервые за время празднования на Софиевской площади будет искусственной.

Елка будет высотой 30 метров, а в ее основе разместят огромный "пенек" с фотозонами и сказочными персонажами.

Саму площадь накроют куполом из иллюминации. А праздничные украшения будут длиной 20 километров.

Музыка и фудкорты

Вместо концертов на площади будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из ларьков на вынос. Киевлян и гостей столицы будут пускать на площадь партиями по сто человек, чтобы избежать скоплений.

Смета

В этом году празднование Нового года в Киеве обойдется примерно в 35 миллионов гривен.

Лишь 200 тысяч гривен возьмут из городского бюджета, остальное выделят меценаты.

Все может измениться

Будем надеяться, что планы не изменятся из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Киев продолжает занимать первые места по количеству новых больных. За минувшие сутки, 21 октября, коронавирусом в Киеве заразился 631 человек, что стало рекордом по суточным приростом. Всего в столице инфицированы уже 32 500 человек.