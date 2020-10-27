Новый год под вопросом: в Киеве еще не определились, что будут делать на праздники
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве, в городском совете до сих пор не могут определиться, будут ли организовывать массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники.
Художественные конкурсы на лучшие проекты мероприятий на Контрактовой и Софийской площадях были проведены еще в августе, но решение о праздновании будет принято позже. Об этом сообщили в Киевсовете в ответе на запрос "РБК-Украина".
Смотрите также Коронавирусный коллапс: почему Киев может стать украинским Бергамо
Будут ли праздновать в Киеве Новый год и Рождество, власть сможет сказать только учитывая статистику распространения коронавируса ближе к концу года.
Празднование будет зависеть от зоны карантина
Решающим аспектом по проведению массовых мероприятий в Киеве будет то, в какую зону накануне праздников попадет город.
Решение о проведении новогодне-рождественских праздников будет принято с учетом эпидемиологической ситуации и в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами по вопросам предупреждений распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19,
- заявили в департаменте культуры Киевского городского совета.
В Киевсовету еще не решили относительно празднования новогодних праздников / "РБК-Украина"
Киев в оранжевой зоне
С 19 октября столица в очередной раз оказалась в оранжевой зоне карантинного зонирования, ведь заполненность коек в больницах столицы составляет более 70%.