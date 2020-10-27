Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве, в городском совете до сих пор не могут определиться, будут ли организовывать массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники.

Художественные конкурсы на лучшие проекты мероприятий на Контрактовой и Софийской площадях были проведены еще в августе, но решение о праздновании будет принято позже. Об этом сообщили в Киевсовете в ответе на запрос "РБК-Украина".

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Будут ли праздновать в Киеве Новый год и Рождество, власть сможет сказать только учитывая статистику распространения коронавируса ближе к концу года.

Празднование будет зависеть от зоны карантина

Решающим аспектом по проведению массовых мероприятий в Киеве будет то, в какую зону накануне праздников попадет город.

Решение о проведении новогодне-рождественских праздников будет принято с учетом эпидемиологической ситуации и в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами по вопросам предупреждений распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19,

- заявили в департаменте культуры Киевского городского совета.



В Киевсовету еще не решили относительно празднования новогодних праздников / "РБК-Украина"

Киев в оранжевой зоне

С 19 октября столица в очередной раз оказалась в оранжевой зоне карантинного зонирования, ведь заполненность коек в больницах столицы составляет более 70%.

С начала распространения болезни в Киеве зафиксировали более 30 тысяч случаев инфицирования. 10 тысяч 661 пациент выздоровели. От коронавируса в столице умерли 569 человек.