Во время возможного локдауна, который власти собираются ввести на новогодние праздники, правоохранителям вероятно придется ограничивать вход на Софийскую площадь. Таким образом копы могут следить за предотвращением массового скопления людей.

Об этом рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в интервью "РБК-Украина". По его словам, в случае локдауна ограничение доступа к определенной территории будет лучшим способом избежать толпы.

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Впрочем, к таким действиям правоохранители прибегнут только в том случае, если власти решат наконец ввести реальные карантинные ограничения.

Нет доступа – нет толпы

По словам Крищенко, ограничение входа на Софийскую площадь, где будет находиться новогодняя елка, будет вполне законным. Поскольку полиция имеет право ограничивать доступ граждан к местам массового сбора людей при соответствующих решениях Кабмина и местных властей.

Полиция может ограничить доступ к территории, и люди там не соберутся. В случае отказа людей выполнять требования правоохранителей предусмотрены административная и даже уголовная ответственности. Но я уверен, что понимание обществом проблемы COVID сейчас уже стало намного глубже,

– заявил Крищенко.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Киеве выявили 1 364 новых случая инфицирования коронавирусом. Умерли 30 человек. В целом с начала пандемии в столице подтвердили 75 376 случаев заражения COVID-19. Умерли от болезни 1 369 киевлян, а вылечились – 24 275 жителей.