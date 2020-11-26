Полицейские Оболонского райотдела Киеве задержали мужчину, который довольно агрессивно себя вел. Его подозревают в обстреле окон многоэтажки.

Информацию об инциденте сообщили 24 каналу в отделе коммуникаций полиции Киева. По словам правоохранителей, происшествие произошло около 22:00 на Оболонском проспекте, 11.

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По данным портала Obozrevatel, задержанный работает инкассатором.

Что известно о стрельбе на Оболони

В полиции утверждают, что узнали об инциденте от свидетелей. Заявители сообщили копам, что во дворе дома неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов.

Патрульные, прибывшие на вызов, задержали предполагаемого нарушителя 1990 года рождения. При нем нашли травматический пистолет.

По непроверенным данным, мужчина стрелял по окнам квартир после того, как его компании сделали замечание из-за неадекватного поведения. Впрочем, пострадавших в результате инцидента нет.

По факту правонарушения правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 3 до 7 лет заключения.