Под Киевом на предприятии масштабно пылали химикаты, есть пострадавшие: видео
В Обухове на предприятии, которое занимается утилизацией опасных веществ и медицинских препаратов, возник серьезный пожар. Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС 22 октября в 13:45.
Когда на место происшествия прибыли спасатели, пожар уже охватил немалую площадь, сообщили в ГСЧС Украины в Киевской области. В помощь работникам дежурного караула Обухова привлекли бойцов других отрядов ГСЧС.
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Пожар на химическом предприятии в Обухове ликвидировали / Фото пресс-службы ГСЧС Украины в Киевской области
Оповещений об угрозе нет
Сейчас ни в ГСЧС, ни в городской администрации Обухова ничего не говорят об опасности граждан вследствие возможных выбросов химических веществ в воздух.
Скорее всего, никаких серьезных последствий возгорание для людей не несет.
На предприятии занимались утилизацией химических веществ и медпрепаратов / Фото пресс-службы ГСЧС Украины в Киевской области
Что известно о пострадавших
В результате пожара получили ожоги 4 работника предприятия. Им оказали помощь медики. О других травмированных пока никакой информации нет.
В результате пожара пострадали 4 человека / Фото пресс-службы ГСЧС Украины в Киевской области
По состоянию на 18:00 работники ГСЧС Кагарлицкого, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов ликвидировали пожар.
На месте происшествия работали 42 спасателя и 9 единиц специальной техники.
Смотрите видео с пожара на химическом предприятии в Обухове: