В Обухове на предприятии, которое занимается утилизацией опасных веществ и медицинских препаратов, возник серьезный пожар. Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС 22 октября в 13:45.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, пожар уже охватил немалую площадь, сообщили в ГСЧС Украины в Киевской области. В помощь работникам дежурного караула Обухова привлекли бойцов других отрядов ГСЧС.

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По данным спасателей, начался пожар в ангаре площадью 150 квадратных метров. Это здание примыкает к складскому помещению, которое по размерам в 4 раза больше.



Пожар на химическом предприятии в Обухове ликвидировали / Фото пресс-службы ГСЧС Украины в Киевской области

Оповещений об угрозе нет

Сейчас ни в ГСЧС, ни в городской администрации Обухова ничего не говорят об опасности граждан вследствие возможных выбросов химических веществ в воздух.

Скорее всего, никаких серьезных последствий возгорание для людей не несет.



На предприятии занимались утилизацией химических веществ и медпрепаратов / Фото пресс-службы ГСЧС Украины в Киевской области

Что известно о пострадавших

В результате пожара получили ожоги 4 работника предприятия. Им оказали помощь медики. О других травмированных пока никакой информации нет.



В результате пожара пострадали 4 человека / Фото пресс-службы ГСЧС Украины в Киевской области

По состоянию на 18:00 работники ГСЧС Кагарлицкого, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов ликвидировали пожар.

На месте происшествия работали 42 спасателя и 9 единиц специальной техники.

Смотрите видео с пожара на химическом предприятии в Обухове: