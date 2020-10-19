Жительницу Киева, которая совсем неадекватно себя вела, задела чужую машину и чуть не привела к трагедии, остановили патрульные. И то только после вызова полиции возмущенными автомобилистами.

О дерзких нарушениях, которые совершила владелица элитного Mercedes GLE-Class, сообщили в фейсбуке патрульной полиции Киева. Полицейские также показали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали крайне неадекватное вождение женщины.

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Не менее эпическим является еще тот факт, что рядом с владелицей кроссовера сидел ее несовершеннолетний ребенок. Поэтому в случае ДТП последствия могли быть совсем печальными.

Не понимала причину остановки

Как утверждают копы, женщина на большой скорости ехала по встречной полосе на бульваре Перова на Троещине. Она задела машину, но продолжила движение и пыталась скрыться с места аварии. При этом во время столкновения у нее лопнуло колесо. Поэтому дальше она ехала фактически без резины с трудно управляемым авто. Остановили злоумышленницу только на улице Курнатовского, по меньшей мере через 5 километров после начала грубого нарушения правил дорожного движения.

Патрульным женщина говорила, что вела внедорожник без каких-либо нарушений, а причину остановки откровенно не понимала. При этом правоохранители увидели у нее признаки опьянения.

В 8 раз больше нормы

Проверив нарушительницу на "Драгере", полицейские увидели большой результат – 1.6 промилле при норме в 0.2. Для женщины такой показатель опьянения является очень существенным.

Отделается штрафами

Патрульные отобрали у киевлянки авто и эвакуировали его. Кроме нескольких тысяч гривен за услуги штрафплощадки женщина всего лишь заплатит еще несколько штрафов. Если, конечно, в суде удастся доказать ее вину. Ей инкриминируют только административные правонарушения.

Смотрите видео с задержанием неадекватной водительницы в Киеве: