В фейсбуке показали фотографии длиннющей очереди машин скорой медицинской помощи 16 октября в Киевскую городскую клиническую больницу №5. В машинах находятся люди с подозрением на COVID-19.

Эту информацию подтвердил в комментарии для сайта 24 канала директор этого заведения Виталий Казека.

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Сначала фотографии очереди обнародовали в сообществе Los Solomas, которое рассказывает о жизни Соломенского района столицы.

"Скорые везут людей с подозрением на COVID-19. Берегите себя, носите маски", – говорится в сообщении.



Очередь "скорых" в больницу Киева / Фото: фейсбук Los Solomas

В комментариях киевляне пишут, что это не фейк. И это действительно так.

У нас за последнюю неделю увеличилось количество госпитализаций больных в несколько раз. 90% – это пациенты с пневмонией и с подозрением на COVID-19,

– рассказал Виталий Казека.

Также он сообщил, что пациентов принимают в двух отделениях – главном корпусе и инфекционном. Далее людей переводят в специальный госпиталь, но если там нет мест, то они перевозятся в другие больницы.



Очередь "скорых" в больницу Киева / Фото: фейсбук Los Solomas

Аналогичная ситуация была недавно в Киевской клинической больнице №9. В сети опубликовали видео очереди машин скорой медицинской помощи. Но главный врач учреждения Михаил Валюк заверил, что это не из-за COVID-19.