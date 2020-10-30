Пешеходы, которые были на Майдане Независимости во время смертельной аварии с участием Land Rover, спасались кто как мог. Жертв ДТП могло быть значительно больше.

Кроме двух погибших, внедорожник задел еще и женщину, которая шла по тротуару с ребенком, сообщает 24 канал. Водитель после аварии находился в шоковом состоянии.

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Как рассказал руководитель информационного агентства "Правда" Эдуард Чекин, который видел момент ДТП, Land Rover проехал по всему Майдану. Потом, когда машина съехала на Крещатик, она сбила пожилую женщину, которая продавала сувениры.

Здесь была пожилая женщина, рядом – мать с малолетним ребенком. Он их протаранил... наехал на пожилую женщину, наехал на еще одну пострадавшую – она там дальше... мертва. Еще пострадала женщина, которая была с ребенком. Сейчас медики оказывают ей помощь,

– рассказал свидетель аварии.

Смотрите видео рассказа очевидца ДТП на Крещатике:

Что известно о смертельном ДТП на Майдане