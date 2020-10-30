Сотрудники Государственного бюро расследований вечером 30 октября задержали одного из руководителей ГФС во время получения денег. Взятку он требовал у руководителя фармпредприятия.

Подозреваемым в коррупционном преступлении является исполняющий обязанности начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины Роман Неговелов, сообщают источники 24 канала. Противоправную деятельность злоумышленника документировали детективы центрального аппарата ГБР.

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За 200 тысяч долларов Неговелов якобы обещал руководителю одного из фармацевтических предприятий вернуть изъятые во время обыска документы, а также закрыть уголовное дело.

Поймали с поличным

Во время получения первой части взятки – 100 тысяч долларов – главного борца с экономическими нарушениями ГФС накрыли представители ГБР.



Роман Неговелов снова попал в коррупционный скандал / Фото 24 канала

Его преступление квалифицировали как получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере.

Если Неговелова признают виновным, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, к злоумышленнику могут применить конфискацию имущества.

Что известно о задержанном

По данным "Наших грошей", ранее Неговелов был заместителем начальника управления одного из управлений ГУ экономической контрразведки СБУ. Он якобы выступал посредником во время вымогательства "отката" у поставщика расходников для диализа ООО "Диавита". За 250 тысяч долларов представители спецслужбы обещали допустить фирму к участию в тендере Минздрава.

После скандала, по данным источников 24 канала, Неговелов перешел на работу в ГФС.