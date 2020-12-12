Полиция усилила охрану возле Офиса Президента Украины. Правда, доступ к территории возле здания не ограничили. ОПУ размещается на улице Банковой в Киеве, в правительственном квартале.

Усиление охраны у здания ОПУ: детали от полиции

В пресс-службе Нацполиции Киева отметили, что они следят за правопорядком и проводят превентивные мероприятия. В то же время не собираются ограничивать доступ граждан к офису Президента. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.

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Правоохранители добавляют, что в период зимних праздников перед Офисом Президента обустроены соответствующие локации, а также запланированы другие мероприятия.

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Ввиду этого, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования правительства о необходимости соблюдения карантинных ограничений, также происходят поверхностные проверки,

– подчеркнули в столичной полиции.