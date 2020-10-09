Предприятия компании остались без энергоносителей.

Государственная "Объединенная горно-химическая компания" остановила производство из-за накопленных долгов перед поставщиками: Вольногорский горно-металлургический комбинат оказался обесточен, на Иршанском горно-обогатительном комбинате закончилось дизтопливо.

Об этом сообщил член профсоюза ПГМК ВГМК Александр Лапуда, передает Минпром.

Вчера нам отключили электроэнергию. Полностью обесточены карьер, гидротранспорт и оборотный цикла водоснабжения. Остановлена фабрика,

– сказал он

По словам начальника одного из отделов на ИГОКе, на предприятии закончилось дизтопливо и комбинат перестал перевозить концентраты на обогащение, "дорабатывая склады". Рабочих смены также перестали завозить в карьер.

"Почему руководство не может наладить нормально работу, спросите у офиса", – сказал он.



Кроме этого, в ОГХК вовремя не выплатили зарплаты. Работники предприятия говорят, что это не единичный случай в 2020: выплату зарплат задерживали уже трижды в этом году: 7 июля, 7 сентября и 7 октября.

Как сообщалось, 2 октября Фонда госимущества уволил врио главы правления ОГХК Питера Дэвиса за "несоблюдение условий трудового контракта". Уволенный объяснил свое отстранение тем, что обнаружил в ОГХК коррупционные схемы с отгрузками фирмам Виталия Кучука и уволил ответственных за это направление заместителей – Татьяну Гогенко, Артура Сомова и Юрия Кияшко.



Сейчас ОГХК временно управляет назначенный ФГИ Артур Сомов. С начала 2020 ОГХК руководит уже четвертый топ-менеджер высшего звена. В настоящее время все процессы в ОГХК координируются с заместителем главы ФГИ по корпоративному сектору Денисом Кудиным.

Компании бизнесмена Виталия Кучука – "Керамплюс", MCD, IMMCO, – занимаются отгрузкой основной продукции ОГХК с июня этого года. Они выкупают у предприятия концентраты с дисконтом от рыночной цены в 20-40 долл. на тонне.

В первом полугодии 2020 года ОГХК снизила выручку от реализации продукции на 22%, до 1,549 млрд грн по сравнению с 2019. Согласно планам правительства компания подлежит приватизации в 2020 году.