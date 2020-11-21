Огонь поглотил все: в Киеве в маршрутке произошел взрыв – видео
В Киеве 21 ноября возле станции метро "Академгородок" произошел взрыв в маршрутке. Водитель как раз собирался впускать пассажиров, когда в салоне раздался взрыв.
Детали инцидента
В результате пожара никто не пострадал. Об этом рассказала пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага в комментарии 24 каналу.
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Информация о пожаре поступила в 17:02. На место происшествия прибыли спасатели. Они потушили огонь около 17:30.
Движение транспорта возле станции пока что ограничили.
Причины взрыва пока неизвестны. Чтобы установить их, проведут специальное расследование.
Маршрутка сгорела в Киеве возле станции метро "Академгородок" / Фото Klymenko Time
Маршрутка сгорела в Киеве возле станции метро "Академгородок" / Фото Klymenko Time
Маршрутка горит в Киеве: видео
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