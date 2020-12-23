Доступ к главной елке страны не планируют ограничивать. Ведь на открытом пространстве вероятность подхватить инфекцию незначительна. Кроме того, в Киеве не намерены проводить спецпроверки ресторанов и новогодних локаций.

Смогут ли желающие вживую полюбоваться новогодней красавицей

Главную елку в Киеве не будут закрывать для посетителей. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, пишет 24 канал.

Читайте также В Киеве демонтировали 50 незаконных точек по продаже елок

Закрытие елки не планируется, на открытом пространстве передача инфекции очень мала,

– отметил Рубан.

По его словам, карантинные ограничения будут касаться только скопления людей в местах для развлечений.

Что касается контроля толп на Софийской площади, то его должны осуществлять организаторы новогодних достопримечательностей.

"На ярмарках есть организаторы, которые отвечают за соблюдение определенного режима, которые должны обеспечить разметку и контролировать определенную дистанцию", – пояснил он. И добавил, что нарушителей будут наказывать.

Советуем ознакомиться Какой будет погода на Новый год: что говорят синоптики

Будут ли проверять рестораны и новогодние локации

В Киеве не будут проводить специальные проверки ресторанов и новогодних локаций по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий. Об этом Рубан рассказал в комментарии "РБК-Украина".

Контроль будет осуществляться в обычном режиме. Всего в столице работают 10 мобильных групп. В их состав входят представители Национальной полиции, Госпотребслужбы и муниципальной охраны.

Они будут по жалобам потребителей приезжать, как каждый день. Но акцент теперь на новогодние ярмарочные мероприятия, ТРЦ и ресторанный бизнес,

– уточнил глава Госпотребслужбы Киева.

В новогоднюю ночь мобильные бригады выезжать по жалобам не будут. Обращения будут рассматриваться в течение 24 часов.

Как вести себя, чтобы в любое время новогодне-рождественских праздников не подцепить коронавирус, читайте по ссылке.