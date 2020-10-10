В Киеве будет ограничено движение транспорта на мосту Патона с 7:00 11 октября до 7:00 12 октября. В это время на мосту будут чинить дорожное покрытие.

На мосту будут идти ремонтные работы

В частности, это касается участка на съезде с моста на Днепровскую набережную, а также на въезде с набережной – на мост. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Объектом будет заниматься коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений". Они будут ремонтировать верхние слои асфальтобетонного покрытия.

В воскресенье – понедельник ограничат движение на мосту / Изображение КГГА

Киевлян и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения.

Мост должны реставрировать до 2025 года

Отметим, что мост Патона построили еще в 1953 году.

Ранее КГГА сообщила о намерениях реставрировать мост. Все работы должны закончить до 2025 года. Еще в 2019 году состояние конструкции признали критическим, по мосту запрещено двигаться грузовикам.