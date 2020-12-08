Ограничения в Киеве во время локдауна: будет ли работать метро
Когда в Киеве введут локдаун, то прежде всего речь будет идти об ограничении работы маршрутных такси. Что касается метро, то этот вопрос будут рассматривать в последнюю очередь.
Локдаун в Киеве: какой транспорт может первым попасть под удар
Как отметил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, метро – на последнем месте в списке ограничений, ведь имеет хорошую вентиляцию и контроль за ношением масок. А это, со своей стороны, предотвращает распространение коронавируса. Соответствующие слова Рубана прозвучали в эфире "Общественного радио".
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За несоблюдение противоэпидемических мер больше всего рисков распространения коронавируса – в маршрутных такси, далее идут обычные такси, затем наземный коммунальный транспорт,
– подчеркнул он.
Ранее звучали заявления об ограничении работы транспорта во время локдауна
- Накануне Рубан рассказывал, что именно в общественном транспорте случаются до 30% случаев инфицирования коронавирусом. Поэтому, по его мнению, надо вводить ограничения.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что после усиления карантина транспорт продолжит работать. По его убеждению, транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса.
- В Министерстве инфраструктуры не исключали, что во время жесткого карантина в общественном транспорте будут установлены определенные ограничения.
Важно Локдаун в Украине вряд ли введут 2 января, – Степанов
Что известно о вероятном локдауне в Украине: главное
- Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающего свободное передвижение как в самой стране, так и за ее пределами. Во время локдауна нормально функционируют только организации, предоставляющие основные услуги.
- И президент, и руководство МИНЗДРАВА уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.
- В частности, министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что локдаун в Украине введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек.
- Ранее в правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня. В первые выходные декабря никакие ограничения действовать не будут.
- Сейчас также говорят, что локдауна, когда все будет закрыто, не будет. Зато будут действовать ограничения в соответствии с ситуацией в регионах – так называемый "интеллектуальный локдаун".
- Поскольку в Украине отменили карантин выходного дня, то теперь вся страна находится в оранжевой карантинной зоне.
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