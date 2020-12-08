Когда в Киеве введут локдаун, то прежде всего речь будет идти об ограничении работы маршрутных такси. Что касается метро, то этот вопрос будут рассматривать в последнюю очередь.

Локдаун в Киеве: какой транспорт может первым попасть под удар

Как отметил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, метро – на последнем месте в списке ограничений, ведь имеет хорошую вентиляцию и контроль за ношением масок. А это, со своей стороны, предотвращает распространение коронавируса. Соответствующие слова Рубана прозвучали в эфире "Общественного радио".

К теме Остановят ли транспорт и авиасообщение во время локдауна: Степанов расставил точки над "і"

За несоблюдение противоэпидемических мер больше всего рисков распространения коронавируса – в маршрутных такси, далее идут обычные такси, затем наземный коммунальный транспорт,

– подчеркнул он.

Ранее звучали заявления об ограничении работы транспорта во время локдауна

Накануне Рубан рассказывал, что именно в общественном транспорте случаются до 30% случаев инфицирования коронавирусом. Поэтому, по его мнению, надо вводить ограничения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что после усиления карантина транспорт продолжит работать. По его убеждению, транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса .

. В Министерстве инфраструктуры не исключали, что во время жесткого карантина в общественном транспорте будут установлены определенные ограничения.

Важно Локдаун в Украине вряд ли введут 2 января, – Степанов

Что известно о вероятном локдауне в Украине: главное

Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающего свободное передвижение как в самой стране, так и за ее пределами. Во время локдауна нормально функционируют только организации, предоставляющие основные услуги.

И президент, и руководство МИНЗДРАВА уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.

В частности, министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что локдаун в Украине введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек.

Ранее в правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня. В первые выходные декабря никакие ограничения действовать не будут.

Сейчас также говорят, что локдауна, когда все будет закрыто, не будет. Зато будут действовать ограничения в соответствии с ситуацией в регионах – так называемый "интеллектуальный локдаун".

Поскольку в Украине отменили карантин выходного дня, то теперь вся страна находится в оранжевой карантинной зоне.

Больше о том, что могут запретить, а что будет работать во время локдауна в Украине – читайте в материале.