Осквернение памятника Героям Небесной сотни: министр культуры хочет "высшей меры"
Шокирующий поступок вандализма на Аллее Героев Небесной сотни 22 октября обсуждают не только в соцсетях, но и среди политиков топ-уровня. На произошедшее отреагировал министр культуры Александр Ткаченко и пообещал привлечь главу МВД Арсена Авакова.
Оба чиновника осудили акт вандализма, а Ткаченко еще и выразил необходимость усилить охрану связанных с Революцией Достоинства мест. Об этом министр написал в своем канале в телеграм.
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По словам главы министерства культуры и информационной политики, он попросил Арсена Авакова взять расследование преступления под личный контроль.
Осуждаю акт вандализма на Аллее Героев Небесной сотни. Подбирать слова сложно. Те, кто за этим стоят, – заслуживают высшей меры наказания,
– написал Ткаченко.
Ищут все
Неадеквата, который справлял нужду, разыскивают не только полицейские, но и активисты. Правоохранители обещают привлечь вандала за хулиганство, а неравнодушные украинцы – строго наказать.
Не первый случай
Вандализм памятников Небесной Сотни в Украине и Киеве совсем не является редкостью.
Во многих городах страны фанаты Януковича и "антимайдана" десятки раз оскверняли мемориалы погибшим во время Евромайдана.