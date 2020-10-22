Шокирующий поступок вандализма на Аллее Героев Небесной сотни 22 октября обсуждают не только в соцсетях, но и среди политиков топ-уровня. На произошедшее отреагировал министр культуры Александр Ткаченко и пообещал привлечь главу МВД Арсена Авакова.

Оба чиновника осудили акт вандализма, а Ткаченко еще и выразил необходимость усилить охрану связанных с Революцией Достоинства мест. Об этом министр написал в своем канале в телеграм.

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По словам главы министерства культуры и информационной политики, он попросил Арсена Авакова взять расследование преступления под личный контроль.

Осуждаю акт вандализма на Аллее Героев Небесной сотни. Подбирать слова сложно. Те, кто за этим стоят, – заслуживают высшей меры наказания,

– написал Ткаченко.

Ищут все

Неадеквата, который справлял нужду, разыскивают не только полицейские, но и активисты. Правоохранители обещают привлечь вандала за хулиганство, а неравнодушные украинцы – строго наказать.

Не первый случай

Вандализм памятников Небесной Сотни в Украине и Киеве совсем не является редкостью.

Во многих городах страны фанаты Януковича и "антимайдана" десятки раз оскверняли мемориалы погибшим во время Евромайдана.