Несмотря на резкие изменения погоды, октябрь 2020 года в Киеве выдался чрезвычайно теплым. По данным исследователей, средняя температура в октябре была теплее климатической нормы на 4,4°C.

О погодных рекордах октября, которые зафиксировали в Киеве, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Согласно анализу исследований, столь теплого октября в столице не было с 1881 года.

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Среднемесячная температура воздуха составила +12,5°C, что значительно теплее, чем предусматривает климатическая норма.

Минуса не было

Как утверждают климатологи, теплее всего было 4 октября, когда температура воздуха прогрелась до +22°C. Самый низкий показатель столбика термометра зафиксировали утром 21 октября. Тогда было +2,5°C. Температуру ниже 0 работники обсерватории не фиксировали.

5 рекордов

В целом погода в октябре в Киеве подарила сразу 4 температурных рекорда. Кроме того, на проспекте Науки за октябрь выпало 101 мм осадков, что втрое больше климатической нормы. Так что, как говорят эксперты, октябрь выдался еще и самым влажным за 140 лет.