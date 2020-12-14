Жалею, что сняли шляпу, – организатор декорации главной елки Киева
Организатор декорирования главной елки Киева Игорь Добруцкий сожалеет, что вместо шляпки на верхушке дерева будет традиционная звезда. По его словам, снять шляпу с верхушки организаторов вынудило большое давление в соцсетях.
Концепция "Сказочный лес" в декорировании Софийской площади имела право на жизнь. Об этом директор компании FalkUkraine Игорь Добруцкий рассказал Pavlovsky News.
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По его словам, общество сейчас наэлектризовано, потому пришлось идти на компромисс, что не всегда хорошо. На проект оказывали большое давление в соцсетях.
Жалею, что сняли шляпу. Половину работы обычно не показывают и за половину работы не спрашивают... Время рассудит,
– сказал организатор новогоднего декорирования.
При этом он не стал уточнять, обращались ли к нему представители столичных властей с требованием убрать шляпу с макушки елки.
Эпопея со шляпой на главной елке страны: коротко
- В этом году верхушку елки на Софийской площади украсили шляпой.
- Дело в том, что тематикой зимних празднований в Киеве в 2021 году является волшебный лес. Следовательно, шляпа вместо звезды на верхушке елки, по мнению организаторов, подходила больше.
- Однако такое украшение возмутило часть украинцев. Они назвали его "колдовским".
- Представитель ПЦУ Иван Сидор раскритиковал идею заменить традиционные рождественские символы шляпой. Между тем в соцсетях людей не устраивало, что "колдовская шляпа" будет размещена рядом с Софией Киевской.
- 13 декабря шляпу сняли с елки. Ее заменят рождественской звездой.
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