Организатор декорирования главной елки Киева Игорь Добруцкий сожалеет, что вместо шляпки на верхушке дерева будет традиционная звезда. По его словам, снять шляпу с верхушки организаторов вынудило большое давление в соцсетях.

Концепция "Сказочный лес" в декорировании Софийской площади имела право на жизнь. Об этом директор компании FalkUkraine Игорь Добруцкий рассказал Pavlovsky News.

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По его словам, общество сейчас наэлектризовано, потому пришлось идти на компромисс, что не всегда хорошо. На проект оказывали большое давление в соцсетях.

Жалею, что сняли шляпу. Половину работы обычно не показывают и за половину работы не спрашивают... Время рассудит,

– сказал организатор новогоднего декорирования.

При этом он не стал уточнять, обращались ли к нему представители столичных властей с требованием убрать шляпу с макушки елки.

Эпопея со шляпой на главной елке страны: коротко