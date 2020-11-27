Огромный арсенал вооружения, который изъяли правоохранители во время обысков в помещениях Национальной академии аграрных наук Украины, хранили там еще с 2014 года и постоянно пополняли.

Принадлежало вооружение охранной компании, члены которой воевали на Донбассе, сообщает 24 канал со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, группа мужчин готовилась к использованию арсенала в самом центре Киева.

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Какими были мотивы злоумышленников, выясняют сотрудники СБУ, полиции и Офиса Генерального прокурора.

Коррупционная составляющая

В полиции утверждают, что обыски в помещениях НААН проводились из-за хищения имущества академии чиновниками. По предварительному сговору с предпринимателями они якобы занимались сдачей в аренду земельных участков по чрезвычайно заниженным ценам.

Также, как задокументировали следователи, речь идет о мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Аграрные компании, которые выращивали урожай на участках НААН, якобы занижали урожайность и делили между собой и руководством академии остатки.

Откуда взялось оружие

Гранатометы, автоматы, пистолеты, кучу гранат, и даже артиллерийские снаряды нашли силовики в полузаброшенных подвальных помещениях НААН во время обысков.



Оружие планировали использовать / Фото пресс-службы полиции Украины

Как утверждают правоохранители на условиях анонимности, доступ в здание академии аграрных наук злоумышленники получили после Евромайдана. Они, воспользовавшись ситуацией, якобы взяли помещение "под охрану от титушок".



Часть вооружения и снаряжения сохраняли еще со времен Майдана / Фото полиции Украины

Впоследствии эти люди основали частную охранную фирму.

Схроны создали в двух помещениях НААН. Часть вооружения начали хранить еще в 2014 году. Дополняли арсенал боеприпасов, которые привозили из Донбасса. У оперативников была информация о том, что злоумышленники готовились к терактам. Сейчас следователи выясняют всех фигурантов этого дела,

– рассказал собеседник 24 канала.



Большую часть оружия привезли из Донбасса / Фото полиции Украины

Смотрите видео обысков в помещении НААН: