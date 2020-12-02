Климатологи подытожили показатели температуры воздуха за осень 2020 года и сравнили их с данными предыдущих наблюдений. Результаты исследований свидетельствуют о том, что в целом в Киеве теплеет.

Осень 2020 года стала самой теплой с 1881 года, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Средняя температура воздуха в Киеве в течение трех осенних месяцев была на 3,6 градуса выше климатической нормы.

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Как отмечают климатологи, в среднем за сентябрь, октябрь и ноябрь столбики термометров показали отметку 11,6 °C.

Шесть температурных рекордов

Самым жарким выдался день 1 сентября, когда максимальная отметка температурных измерений составила +34,7 градуса. В этот день синоптики вообще зафиксировали самую высокую температуру с начала года.

Кроме того, осенью выпало 162 миллиметра осадков, что превышает климатическую норму на 22%.

Зима еще не началась

Специалисты утверждают, что метеорологическая зима пока еще не наступила, поскольку среднесуточная температура воздуха пока не пересекла отметку в 0 °C с постоянным снижением.