Любил Италию и "дурь": что известно об отце, который зарезал и поджег своего сына
В Киеве 6 октября произошла трагедия – отец нанес ножевые удары своему 6-летнему сыну, а затем поджег его. Соседи, коллеги и друзья детства отзываются о подозреваемом в убийстве положительно. Стало известно, что мужчина работал в строительной компании, а в юности любил Италию и "дурь".
Что известно о дне смерти ребенка
Подозреваемый не жил с сыном из-за того, что был разведен с его матерью. В роковой день забрал ребенка с английского и повел к себе домой. Об этом сообщает "Обозреватель".
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Туда же пришла и мать ребенка – вспыхнул скандал. 35-летний Александр не хотел отдавать сына матери, закрылся в квартире (расположена на Виноградаре в Киеве).
Там он, вероятно, нанес ребенку ножевые ранения, а затем поджег его на диване, а сам ушел в другую комнату.
Что известно о мужчине, которого подозревают в убийстве сына
- Александр родом из Коломыи.
- Работал в компании "Киевгорстрой", но не на стройке, а в офисе. Зарабатывал хорошо, однако квартиру, где случилась беда, снимал.
- Женился несколько лет назад. У супругов родился сын, впоследствии они разошлись.
- Отец не платил алименты, жена Виктория подавала на него в суд. Последнее разбирательство касалось решения о том, с кем будет жить сын.
Что о нем рассказывают люди
- Соседи не помнят между супругами скандалов. Также они не видели Александра пьяным.
- На работе говорят, что мужчина всегда был адекватным.
- В день трагедии отец выбрасывал из окна детские вещи и игрушки. Там обнаружили пакетики с белым порошком. Его товарищи рассказали, что в молодости мужчина любил покурить "дурь" (марихуану), однако не злоупотреблял. Приятели также отмечают, что мужчина был добрым и отзывчивым.
- Друзья детства также вспоминают, что мама Александра ездила на заработки в Италию. Парня воспитывал отец и старший брат. Александр ездил в гости к маме, встречался с друзьями, любил поесть пиццу.
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