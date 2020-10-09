В Киеве 6 октября произошла трагедия – отец нанес ножевые удары своему 6-летнему сыну, а затем поджег его. Соседи, коллеги и друзья детства отзываются о подозреваемом в убийстве положительно. Стало известно, что мужчина работал в строительной компании, а в юности любил Италию и "дурь".

Что известно о дне смерти ребенка

Подозреваемый не жил с сыном из-за того, что был разведен с его матерью. В роковой день забрал ребенка с английского и повел к себе домой. Об этом сообщает "Обозреватель".

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Туда же пришла и мать ребенка – вспыхнул скандал. 35-летний Александр не хотел отдавать сына матери, закрылся в квартире (расположена на Виноградаре в Киеве).

Там он, вероятно, нанес ребенку ножевые ранения, а затем поджег его на диване, а сам ушел в другую комнату.

Что известно о мужчине, которого подозревают в убийстве сына

Александр родом из Коломыи.

Работал в компании "Киевгорстрой", но не на стройке, а в офисе. Зарабатывал хорошо, однако квартиру, где случилась беда, снимал.

Женился несколько лет назад. У супругов родился сын, впоследствии они разошлись.

Отец не платил алименты, жена Виктория подавала на него в суд. Последнее разбирательство касалось решения о том, с кем будет жить сын.

Что о нем рассказывают люди

Соседи не помнят между супругами скандалов. Также они не видели Александра пьяным.

На работе говорят, что мужчина всегда был адекватным.

В день трагедии отец выбрасывал из окна детские вещи и игрушки. Там обнаружили пакетики с белым порошком. Его товарищи рассказали, что в молодости мужчина любил покурить "дурь" (марихуану), однако не злоупотреблял. Приятели также отмечают, что мужчина был добрым и отзывчивым.

Друзья детства также вспоминают, что мама Александра ездила на заработки в Италию. Парня воспитывал отец и старший брат. Александр ездил в гости к маме, встречался с друзьями, любил поесть пиццу.

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Важно! Напомним, что в содеянном мужчина признался, но гордится убийством и считает, что так спас ребенка. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Мужчине грозит пожизненное заключение.