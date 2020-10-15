Отопительный сезон в Киеве начнется 16 октября. Власти столицы уверяют, что все котельные и станции теплоснабжения, жилые дома и учебные заведения готовы к подаче тепла.

Такое решение приняли, учитывая среднесуточную температуру. Об этом заявлял мэр столицы Виталий Кличко, сообщает 24 канал. Поскольку синоптики прогнозируют похолодание, городской голова подписал распоряжение о начале отопительного сезона.

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Правда, для полного запуска централизованной системы отопления требуется примерно неделя, потому что она протяженностью 27 тысяч километров. Кличко отметил, что подключение больниц, школ, садиков происходит по отдельным заявкам их руководителей.

Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему,

– подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что будет контролировать теплоснабжение специальная жилищно-коммунальная инспекция.

Как Киев подготовился к отопительному сезону

К зиме готовы все предприятия и службы Киева , заверили в КГГА. Специалисты "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Они устранили 6 500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний.

, заверили в КГГА. Специалисты "Киевтеплоэнерго" осуществили проверку котельных и теплопунктов. Они устранили 6 500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Также проведены ремонтные работы котлов, систем горения, насосов, дымовых труб и другого оборудования. В этом году, по словам Кличко, в Киеве заменили более 100 километров аварийных труб на проблемных участках города.

На подготовку школ к осенне-зимнему периоду из бюджета Киева выделили более 443 миллионов гривен. Эти средства пошли на капитальный ремонт фасадов, кровель, замену окон, ремонт теплопунктов.

Эти средства пошли на капитальный ремонт фасадов, кровель, замену окон, ремонт теплопунктов. В Киеве также работает жилищно-коммунальная инспекция, которая обследует состояние домов и системы теплоснабжения. Власти столицы также готовы оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилищным объединениям, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в отдельных случаях к качеству работы коммунальных служб есть замечания. Он отметил, что в Киеве разнообразный жилой фонд и есть старые дома, которые требуют капитального ремонта.

Интересно, что в новом отопительном сезоне "Киевтеплоэнерго" будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники – оперативное выявление возможных повреждений и слабых мест теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования.

Среди крупнейших объектов, где проводились ремонты:

районные котельные "Виноградарь",

"Никольская Борщаговка",

"Нивки",

"Молодежь",

"Отрадный",

"Воскресенка".

станции тепла "Беличи", "Позняки", СТ-1, СТ-2.

Обратите внимание! "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу теплом и горячей водой. Тепловая энергия транспортируется с помощью магистральных и распределительных сетей общей протяженностью 2,7 тысячи километров на 2-трубном исчислении. Тепловые сети являются имуществом территориальной общины города Киева.

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Что известно о проблемах с началом отопительного сезона в других городах

В "Нафтогазе" пригрозили, что отопительный сезон в более 60 городах может оказаться под угрозой срыва. Все из-за долгов. Киев также находится в списке должников. Столичные предприятия должны более десяти миллионов гривен.

Срыв отопительного сезона полностью или частично также возможен в:

Старичах и Червонограде Львовской области,

Ивано-Франковске и Калуше Ивано-Франковской области,

Остроге Ровненской области,

Хмельницком,

Виннице,

Днепре,

Кривом Роге,

Краматорске,

Житомире,

Николаеве (областном центре),

Одессе,

Полтаве,

Харькове.

У некоторых из этих городов долги за газ имеют отдельные теплопоставщики, а это значит, что у остальных их жителей проблем со своевременным началом отопительного сезона, вызванных долгами, не будет.

В "Нафтогазе" призвали тепловиков ответственно подойти к вопросу оплаты долгов, чтобы не сорвать отопительный сезон.

Важно! С полным списком должников из более 60 городов "Нафтогаз" можно ознакомиться на официальном сайте компании.