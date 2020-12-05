Жгите меня, бейте, что хотите, – владелец скандальной елочной фабрики ветеранам АТО
Ветераны АТО приехали на елочную фабрику под Киевом, которая изготовляла игрушки с логотипом "Армия России". Они просят владельца компании показать утилизированные игрушки и контракты с Россией.
На Клавдиевскую фабрику елочных украшений 5 декабря приехали ветераны АТО. Об этом сообщили в телеграм-канале PavlovskyNews.
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Они просили владельца компании показать утилизированные игрушки с надписью "Армия России", а также подписанные контракты.
Мужчина рассказал, что действительно с Россией у него контракт. И добавил, что закон этого не запрещает.
"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и здесь буду платить налоги, больше миллиона в бюджет", – заявил владелец. На что получил ответ от ветерана АТО: "А я так не считаю. Я бросил работу и ушел воевать".
Что хотите, то и делайте. Жгите меня, бейте, что хотите, вляпался,
– сказал владелец фабрики.
Однако попросил дождаться полиции, поскольку к нему пришло много людей, а он только один.
Впоследствии на место приехали полицейские. Сейчас они осматривают помещение.
Разговор ветерана АТО и владельца фабрики: смотрите видео
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Скандал с изготовлением игрушек с надписью "Армия России": что известно
- Накануне блогер Сергей Савчук обнародовал видео с Клавдиевской фабрики.
- На нем было видно, как на предприятии изготавливали украшения с изображенной звездой с надписью: "Армия России".
- На фабрике заявили, что не смогли отказаться от российского рынка из-за конкуренции с китайскими производителями. Все скандальные игрушки вроде ликвидировали.
Фабрика изготавливала игрушки с надписью "Армия России": смотрите видео
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