Ветераны АТО приехали на елочную фабрику под Киевом, которая изготовляла игрушки с логотипом "Армия России". Они просят владельца компании показать утилизированные игрушки и контракты с Россией.

На Клавдиевскую фабрику елочных украшений 5 декабря приехали ветераны АТО. Об этом сообщили в телеграм-канале PavlovskyNews.

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Они просили владельца компании показать утилизированные игрушки с надписью "Армия России", а также подписанные контракты.

Мужчина рассказал, что действительно с Россией у него контракт. И добавил, что закон этого не запрещает.

"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и здесь буду платить налоги, больше миллиона в бюджет", – заявил владелец. На что получил ответ от ветерана АТО: "А я так не считаю. Я бросил работу и ушел воевать".

Что хотите, то и делайте. Жгите меня, бейте, что хотите, вляпался,

– сказал владелец фабрики.

Однако попросил дождаться полиции, поскольку к нему пришло много людей, а он только один.

Впоследствии на место приехали полицейские. Сейчас они осматривают помещение.

Разговор ветерана АТО и владельца фабрики: смотрите видео

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Скандал с изготовлением игрушек с надписью "Армия России": что известно

Накануне блогер Сергей Савчук обнародовал видео с Клавдиевской фабрики.

На нем было видно, как на предприятии изготавливали украшения с изображенной звездой с надписью: "Армия России".

На фабрике заявили, что не смогли отказаться от российского рынка из-за конкуренции с китайскими производителями. Все скандальные игрушки вроде ликвидировали.

Фабрика изготавливала игрушки с надписью "Армия России": смотрите видео